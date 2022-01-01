На війні з Росією загинув 23-річний волинянин Тарас Меліс
Сьогодні, 21:25
Відстоюючи територіальну цілісність та незалежність України під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець з Волині.
Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.
Рожищанин Меліс Тарас Петрович, 1999 року народження, загинув у районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області 1 листопада 2022 року.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 3 грудня по 4 грудня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання загиблого Героя повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.
Рожищанин Меліс Тарас Петрович, 1999 року народження, загинув у районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області 1 листопада 2022 року.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 3 грудня по 4 грудня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання загиблого Героя повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні з Росією загинув 23-річний волинянин Тарас Меліс
Сьогодні, 21:25
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 грудня
Сьогодні, 20:00
Яка найбільш замінована звільнена територія в Україні
Сьогодні, 19:22
Медіа