На війні з Росією загинув 23-річний волинянин Тарас Меліс

На війні з Росією загинув 23-річний волинянин Тарас Меліс
Відстоюючи територіальну цілісність та незалежність України під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець з Волині.

Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.

Рожищанин Меліс Тарас Петрович, 1999 року народження, загинув у районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області 1 листопада 2022 року.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 3 грудня по 4 грудня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання загиблого Героя повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, Луцьк, Рожище, смерть, війна, втрата
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