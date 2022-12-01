В Україні можуть заборонити використання російських джерел в освіті та науці
Сьогодні, 20:00
В Україні мають намір на законодавчому рівні заборонити використання російських джерел інформації в освіті на науці.
Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні, скоротивши строк підготовки до другого, пише УП.Життя.
Автори документа обґрунтовують необхідність прийняття акту тим, що РФ – авторитарна держава, де немає свободи слова та академічної свободи, де освітня та наукова діяльність пов'язані з державною пропагандою.
Наголошується, що у російських академічних текстах поширюються погоджені владою РФ погляди на суспільство, історію, культуру тощо. На думку авторів законопроєкту, їхнє використання обмежує можливості української освітньої та наукової спільноти покинути сфери впливу держави-агресорки.
Відповідно до тексту законопроєкту, складові освітньої, науково-освітньої програм та наукові дослідження програми не можуть містити посилання на джерела інформації, створені:
- на території держави держави-агресорка;
- державною мовою РФ;
- фізичною особою, яка є громадянином держави-окупанта;
- юридичною особою, зареєстрованою на території РФ, або кінцевим - бенефіціарним власником якої є резидент РФ.
За словами народної депутатки від фракції "Голос" Інни Совсун, яка є однією з ініціаторів документа, в українських університетах "від заходу до сходу" студенти досі навчаються за підручниками, написаними в Росії.
"Ми багато зусиль витратили на дискусії, чи є в українській школі місце для Толстого і Достоєвського. Але "pociйський мір" зачаївся в значно менше помітних текстах. У навчальних програмах українських університетів.
У вишах від заходу до сходу України викладачі досі пхають студентам підручники, написані в pociї, та продовжують цитувати в дисертаціях pociйських авторів", – наголошує Совсун.
На її думку, прочитання текстів російських авторів відповідною мовою вкорінює знання мови держави-агресорки, а разом із тим і хибне уявлення про те, що існує "велична pociйська культура і наука, освічена, просунута", на відміну від української.
Крім того, "хронічна прив'язка" українського академічного середовища до російського негативно впливає на якість вищої освіти. Совсун наголошує, що представникам української освіти та науки слід орієнтуватися на західну, і почати варто з вивчення англійської мови.
"Коли з'являються вимоги про публікацію в іноземних журналах, частина викладачів це розуміє, як дозвіл публікуватися в pociйських журналах. Чому? По-перше, так історично склалося.
По-друге, щоб вивчити англійську, викладачам і викладачкам доведеться докласти зусиль. По-третє, система вивчення англійської на рівні школи та університету досі має багато проблем. Але це не привід толерувати в освіті й науці pociйські джерела", – наголошує ініціаторка законопроєкту.
Згідно з документом, держава має взяти на себе зобов'язання видати та поширити джерела інформації у сфері наукової та науково-технічної діяльності українською мовою.
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Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні, скоротивши строк підготовки до другого, пише УП.Життя.
Автори документа обґрунтовують необхідність прийняття акту тим, що РФ – авторитарна держава, де немає свободи слова та академічної свободи, де освітня та наукова діяльність пов'язані з державною пропагандою.
Наголошується, що у російських академічних текстах поширюються погоджені владою РФ погляди на суспільство, історію, культуру тощо. На думку авторів законопроєкту, їхнє використання обмежує можливості української освітньої та наукової спільноти покинути сфери впливу держави-агресорки.
Відповідно до тексту законопроєкту, складові освітньої, науково-освітньої програм та наукові дослідження програми не можуть містити посилання на джерела інформації, створені:
- на території держави держави-агресорка;
- державною мовою РФ;
- фізичною особою, яка є громадянином держави-окупанта;
- юридичною особою, зареєстрованою на території РФ, або кінцевим - бенефіціарним власником якої є резидент РФ.
За словами народної депутатки від фракції "Голос" Інни Совсун, яка є однією з ініціаторів документа, в українських університетах "від заходу до сходу" студенти досі навчаються за підручниками, написаними в Росії.
"Ми багато зусиль витратили на дискусії, чи є в українській школі місце для Толстого і Достоєвського. Але "pociйський мір" зачаївся в значно менше помітних текстах. У навчальних програмах українських університетів.
У вишах від заходу до сходу України викладачі досі пхають студентам підручники, написані в pociї, та продовжують цитувати в дисертаціях pociйських авторів", – наголошує Совсун.
На її думку, прочитання текстів російських авторів відповідною мовою вкорінює знання мови держави-агресорки, а разом із тим і хибне уявлення про те, що існує "велична pociйська культура і наука, освічена, просунута", на відміну від української.
Крім того, "хронічна прив'язка" українського академічного середовища до російського негативно впливає на якість вищої освіти. Совсун наголошує, що представникам української освіти та науки слід орієнтуватися на західну, і почати варто з вивчення англійської мови.
"Коли з'являються вимоги про публікацію в іноземних журналах, частина викладачів це розуміє, як дозвіл публікуватися в pociйських журналах. Чому? По-перше, так історично склалося.
По-друге, щоб вивчити англійську, викладачам і викладачкам доведеться докласти зусиль. По-третє, система вивчення англійської на рівні школи та університету досі має багато проблем. Але це не привід толерувати в освіті й науці pociйські джерела", – наголошує ініціаторка законопроєкту.
Згідно з документом, держава має взяти на себе зобов'язання видати та поширити джерела інформації у сфері наукової та науково-технічної діяльності українською мовою.
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Коментарі 1
А це вже перебор. В Україні потрібно використовувати усе найпрогресивніше і неважливо де воно виникло - в росії, ерітреї, Китаї, штатах, чи будь-де. Варто вже включити мізки і відключити емоції.
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