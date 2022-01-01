Яка найбільш замінована звільнена територія в Україні

Харківська область виявилася найзамінованішою з усіх деокупованих територій. З вересня там уже виявлено та знешкоджено понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів.В інтерв’ю УНІАН про це розповів пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.«Ця область з усіх деокупованих територій виявилась найбільш замінованою росіянами. Ситуацію там не порівняти ані з Київщиною, ані з Чернігівщиною. В Харківській області ворог застосував не тільки радянські, але й новітні, так звані «розумні міни», що мають детектори, які реагують на рухи людини. Вони поступили на озброєння рф лише у 2018-му році. Наприклад, ПОМ-3 – одна з найнебезпечніших протипіхотних мін», – розповів Хорунжий.ДСНС розпочала роботи в Харківській області з 8 вересня: з того часу було розміновано близько 1600 га, а виявлено та знешкоджено понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів.«Для порівняння, загальна кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів з 24 лютого – близько 290 тисяч. Це означає, що шоста частина мін та боєприпасів була знешкоджена саме в Харківській області. І робота в цьому регіоні досі триває», – зазначив пресофіцер.Скільки триватиме розмінування Херсонської та частини Миколаївської області, прогнозів немає, додав Хорунжий.