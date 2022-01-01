Яка найбільш замінована звільнена територія в Україні
Сьогодні, 19:22
Харківська область виявилася найзамінованішою з усіх деокупованих територій. З вересня там уже виявлено та знешкоджено понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів.
В інтерв’ю УНІАН про це розповів пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.
«Ця область з усіх деокупованих територій виявилась найбільш замінованою росіянами. Ситуацію там не порівняти ані з Київщиною, ані з Чернігівщиною. В Харківській області ворог застосував не тільки радянські, але й новітні, так звані «розумні міни», що мають детектори, які реагують на рухи людини. Вони поступили на озброєння рф лише у 2018-му році. Наприклад, ПОМ-3 – одна з найнебезпечніших протипіхотних мін», – розповів Хорунжий.
ДСНС розпочала роботи в Харківській області з 8 вересня: з того часу було розміновано близько 1600 га, а виявлено та знешкоджено понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів.
«Для порівняння, загальна кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів з 24 лютого – близько 290 тисяч. Це означає, що шоста частина мін та боєприпасів була знешкоджена саме в Харківській області. І робота в цьому регіоні досі триває», – зазначив пресофіцер.
Скільки триватиме розмінування Херсонської та частини Миколаївської області, прогнозів немає, додав Хорунжий.
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В інтерв’ю УНІАН про це розповів пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.
«Ця область з усіх деокупованих територій виявилась найбільш замінованою росіянами. Ситуацію там не порівняти ані з Київщиною, ані з Чернігівщиною. В Харківській області ворог застосував не тільки радянські, але й новітні, так звані «розумні міни», що мають детектори, які реагують на рухи людини. Вони поступили на озброєння рф лише у 2018-му році. Наприклад, ПОМ-3 – одна з найнебезпечніших протипіхотних мін», – розповів Хорунжий.
ДСНС розпочала роботи в Харківській області з 8 вересня: з того часу було розміновано близько 1600 га, а виявлено та знешкоджено понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів.
«Для порівняння, загальна кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів з 24 лютого – близько 290 тисяч. Це означає, що шоста частина мін та боєприпасів була знешкоджена саме в Харківській області. І робота в цьому регіоні досі триває», – зазначив пресофіцер.
Скільки триватиме розмінування Херсонської та частини Миколаївської області, прогнозів немає, додав Хорунжий.
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