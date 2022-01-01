Іспанія надала Україні перші системи ППО Hawk

Іспанія надала Україні перші системи ППО Hawk
Іспанія й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії. Перші ППО Hawk для наших воїнів вже прибули до країни.

Про це написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, разом з міністром закордонних справ Маргаритою Роблес, вони вшанували пам'ять героїв, які загинули в боях за нашу країну та відвідали воїнів у госпіталі в Одесі.

Як стверджує Резніков, Іспанія й надалі надаватиме нашій країні гуманітарну та безпекову допомогу.

Водночас перші Hawk вже прибули до України.

"Ще більше наших солдатів будуть тренуватися в Іспанії. Наші 1-ші Hawk надані Іспанією", - пише міністр.

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Теги: Іспанія, ППО
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