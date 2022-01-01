Іспанія надала Україні перші системи ППО Hawk





Про це Олексій Резніков.



За словами Резнікова, разом з міністром закордонних справ Маргаритою Роблес, вони вшанували пам'ять героїв, які загинули в боях за нашу країну та відвідали воїнів у госпіталі в Одесі.



Як стверджує Резніков, Іспанія й надалі надаватиме нашій країні гуманітарну та безпекову допомогу.



Водночас перші Hawk вже прибули до України.



"Ще більше наших солдатів будуть тренуватися в Іспанії. Наші 1-ші Hawk надані Іспанією", - пише міністр.

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