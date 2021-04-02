У Ковелі на кілька днів закривають залізничний переїзд
Сьогодні, 18:06
З 6 до 9 грудня у Ковелі не працюватиме залізничний переїзд на вулиці Сагайдачного – проводитимуть ремонтні роботи на колії.
Про це повідомили в Ковельській міській раді.
Тож у період з 08:00 6 грудня до 17:00 9 грудня буде закрито рух автомобільного транспорту через цей переїзд.
Об’їзд – через залізничні переїзди 368 км + 815 м (м. Ковель, вул. Брестська), 454 км + 203 м (м. Ковель, вул. Брестська), а для автобусних маршрутів у напрямку Луцька – вулицями Ветеранів, Смірнова, Грушевського до а/д М-19, Т-03-11.
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Про це повідомили в Ковельській міській раді.
Тож у період з 08:00 6 грудня до 17:00 9 грудня буде закрито рух автомобільного транспорту через цей переїзд.
Об’їзд – через залізничні переїзди 368 км + 815 м (м. Ковель, вул. Брестська), 454 км + 203 м (м. Ковель, вул. Брестська), а для автобусних маршрутів у напрямку Луцька – вулицями Ветеранів, Смірнова, Грушевського до а/д М-19, Т-03-11.
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