За місяць через Волинь ввезли в Україну 15 тисяч генераторів

За місяць через Волинь ввезли в Україну 15 тисяч генераторів
У листопаді цього року через Волинь ввезли майже 15 тисяч електрогенеруючих пристроїв. Із них: 13979 штук імпортували юридичні особи, 982 генератори ввезли фізичні особи.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

З 16 листопада, під час декларування та митного оформлення товарів, що покращують енергозбереження, усім категоріям імпортерів надаються пільги щодо сплати ввізного мита та ПДВ.

Відповідно, у листопаді 2022 року Волинська митниця оформила за цією преференцією пільг для юридичних осіб на майже 107 млн грн.

Фізичні особи, які декларували товар фактурною вартістю понад 500 Євро та вагою понад 50 кг, отримали пільг на майже 6 млн грн.

У митниці нагорошують, що фізична особа, яка ввозить елекрогенеруючі прилади для власного споживання у ручній поклажі або у супроводжуваному багажі через автомобільні пункти пропуску, не повинна декларувати їх, якщо сумарна фактурна вартість цих приладів не перевищує еквівалент 500 євро, а сумарна вага - не перевищує 50 кг. Відтак, кількість такого товару не обліковується митною статистикою.

Повний перелік товарів, що покращують енергозбереження і щодо яких можливе звільнення від сплати ПДВ та ввізного мита, міститься у Постанові Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №224, крайні зміни до якої набули чинності 29 листопада 2022 року згідно з Постановою КМУ №1340.

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Теги: генератори, Волинь
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