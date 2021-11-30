Які волинські компанії найчастіше влаштовували людей з інвалідністю на роботу





Про це повідомила директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин під час пресконференції сьогодні, 2 грудня.



«Станом на 1 листопада 2022 року на Волині 5397 осіб, які потребують додаткових гарантій соціального захисту, мали статус безробітного. Це 25% до загальної чисельності зареєстрованих безробітних. З них уже працевлаштовані – 1088 осіб (20%). 1147 осіб отримують допомогу по безробіттю», – зазначила Алла Куцин.



Окрім того, станом на 1 листопада – працевлаштували 294 особи з інвалідністю. 472 людини мають статус безробітного, 418 – отримують фінансову допомогу.



«Усі центри зайнятості та філії Волинського обласного центру зайнятості облаштовані пандусами та кнопками виклику, що свідчить про доступність послуг служби для людей з інвалідністю», – додала директорка.







Серед роботодавців, які працевлаштовували осіб з інвалідністю, – ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», ПТМ «Ковельтепло», Волинська дирекція АТ «Укрпошта», СТОВ «Ратнівський аграрій», ПП «Захід», ПРАТ «Гнідавський цукровий завод», Волинський обласний санаторій «Лісова пісня».



Зауважимо, що відповідно до





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині станом на 1 листопада 2022 року статус безробітного мають 1329 осіб, які потребують додаткових гарантій соціального захисту.Про це повідомила директорка Волинського обласного центру зайнятостіпід час пресконференції сьогодні, 2 грудня.«Станом на 1 листопада 2022 року на Волині 5397 осіб, які потребують додаткових гарантій соціального захисту, мали статус безробітного. Це 25% до загальної чисельності зареєстрованих безробітних. З них уже працевлаштовані – 1088 осіб (20%). 1147 осіб отримують допомогу по безробіттю», – зазначила Алла Куцин.Окрім того, станом на 1 листопада – працевлаштували 294 особи з інвалідністю. 472 людини мають статус безробітного, 418 – отримують фінансову допомогу.«Усі центри зайнятості та філії Волинського обласного центру зайнятості облаштовані пандусами та кнопками виклику, що свідчить про доступність послуг служби для людей з інвалідністю», – додала директорка.Серед роботодавців, які працевлаштовували осіб з інвалідністю, – ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», ПТМ «Ковельтепло», Волинська дирекція АТ «Укрпошта», СТОВ «Ратнівський аграрій», ПП «Захід», ПРАТ «Гнідавський цукровий завод», Волинський обласний санаторій «Лісова пісня».Зауважимо, що відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» , роботодавцю, який працевлаштовує осіб з інвалідністю (яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції), здійснюються компенсаційні виплати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць.

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