У місті на Волині відкрили благодійну їдальню

У місті на Волині відкрили благодійну їдальню
1 грудня у центрі культурних послуг Володимира запрацювала благодійна їдальня для осіб, які потрапили у складні життєві обставини.

Про це інформують у міськраді.

Працюватиме їдальня з понеділка по п’ятницю з 11-ї години. Кількість гарячих страв, які роздаватимуть, вистачить на пів сотні осіб. За потреби обсяги будуть збільшувати.

Функціонування пункту роздачі гарячих страв для малозахищених верств населення стало можливим завдяки підтримці партнерів з міста Цвікау, небайдужим володимирчанам.

Кошти на благодійну їдальню, яка працюватиме у зимовий період, також виділятимуть і з місцевого бюджету.


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Теги: їдальня, благодійність, Володимир
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