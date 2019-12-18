У місті на Волині відкрили благодійну їдальню





Про це



Працюватиме їдальня з понеділка по п’ятницю з 11-ї години. Кількість гарячих страв, які роздаватимуть, вистачить на пів сотні осіб. За потреби обсяги будуть збільшувати.



Функціонування пункту роздачі гарячих страв для малозахищених верств населення стало можливим завдяки підтримці партнерів з міста Цвікау, небайдужим володимирчанам.



Кошти на благодійну їдальню, яка працюватиме у зимовий період, також виділятимуть і з місцевого бюджету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 грудня у центрі культурних послуг Володимира запрацювала благодійна їдальня для осіб, які потрапили у складні життєві обставини.Про це інформують у міськраді.Працюватиме їдальня з понеділка по п’ятницю з 11-ї години. Кількість гарячих страв, які роздаватимуть, вистачить на пів сотні осіб. За потреби обсяги будуть збільшувати.Функціонування пункту роздачі гарячих страв для малозахищених верств населення стало можливим завдяки підтримці партнерів з міста Цвікау, небайдужим володимирчанам.Кошти на благодійну їдальню, яка працюватиме у зимовий період, також виділятимуть і з місцевого бюджету.

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