«П'ять осіб – на одне місце»: яка ситуація з безробіттям на Волині

«П'ять осіб – на одне місце»: яка ситуація з безробіттям на Волині
Попри те, що на одне вакантне місце претендує п'ять людей, чисельність звернень до Волинського обласного центру зайнятості зменшилася.

Про це розповіла директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин під час пресконференції сьогодні, 2 грудня.

Станом на початок грудня у базі служби – 1500 вакансій. Це, зауважує, дещо менше, аніж було раніше.

«П'ять осіб – на одне місце. Утім чисельність шукачів роботи на обліку скоротилася. На це вплинули обмежений термін допомоги по безробіттю і зміни до законодавства. Нині за умов відсутності підходящої роботи за освітою та останнім робочим місцем є будь-яка робота, яка не потребує спеціалізованих навичок», – зазначила вона.

Окрім того, за словами директорки, на кількість звернень вплинуло ще кілька факторів, зумовлених повномасштабною війною. По-перше, багато людей виїхали за кордон. По-друге, аби звернутися до центру, громадяни повинні мати військовий квиток. Та чи не найголовніша причина – люди, опинившись у скрутному становищі, прагнуть знайти роботу миттєво, а, отже, нерідко обирають неофіційне працевлаштування.

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Теги: Центр зайнятості, безробіття, працевлаштування
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