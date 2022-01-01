Керівники обленерго відповідатимуть за недотримання графіків відключень світла, – Міненерго

Керівники обленерго відповідатимуть за недотримання графіків відключень світла, – Міненерго
Керівники операторів систем розподілу нестимуть персональну відповідальність в разі порушень графіків відключення електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики з посиланням на голову відомства Германа Галущенка.

За повідомленням, міністр провів нараду щодо розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час вимушених відключень. За його словами, протягом попереднього тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків зросла вдвічі.

«При відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність», – йдеться в коментарі Галущенка.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, який також брав участь у нараді, повідомив, що споживачі також скаржаться на недонесення інформації про відключення та актуальність складених графіків.

«Ця ситуація терміново має бути виправлена. Також комісія звертає увагу операторів розподільчих мереж на необхідність врахування показників лічильників та застосування коефіцієнту зниження при виставленні рахунків споживачам «за усередненим споживанням» за листопад», – йдеться в повідомленні.

Міністерство енергетики 30 листопада повідомило, що доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення електроенергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обленерго, відключення світла, графіки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
На Соборності виключають але ніде в графіку не має!!! Виключають ,як хочуть.
Відповісти
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«П'ять осіб – на одне місце»: яка ситуація з безробіттям на Волині
Сьогодні, 15:54
Чому в Україні хочуть заборонити діяльність УПЦ МП
Сьогодні, 15:45
Керівники обленерго відповідатимуть за недотримання графіків відключень світла, – Міненерго
Сьогодні, 15:27
Українцям спишуть кредити на майно, знищене окупантами: кого це торкнеться
Сьогодні, 15:10
У Луцьку розшукали зниклу 15-річну дівчину. ФОТО
Сьогодні, 14:57
Схожі новини
Сьогодні на Волині не буде планових відключень світла Сьогодні на Волині не буде планових відключень світла
02 листопад, 08:59
Графіки відключень світла на Волині оприлюднять наступного тижня Графіки відключень світла на Волині оприлюднять наступного тижня
28 жовтень, 17:30
Графіки аварійних відключень не діють: «Волиньобленерго» прокоментували ситуацію зі світлом Графіки аварійних відключень не діють: «Волиньобленерго» прокоментували ситуацію зі світлом
26 листопад, 12:12
21 листопада тролейбуси курсують за іншим графіком 21 листопада тролейбуси курсують за іншим графіком
21 листопад, 12:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двох катів Бучі засудили до 12 років в'язниці
Сьогодні, 16:42
 0
У місті на Волині відкрили благодійну їдальню
Сьогодні, 16:22
 0
У Ковелі п'яний водій без посвідчення влетів у відбійник
Сьогодні, 16:07
 0
«П'ять осіб – на одне місце»: яка ситуація з безробіттям на Волині
Сьогодні, 15:54
 0
Чому в Україні хочуть заборонити діяльність УПЦ МП
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8