У Луцьку розшукали зниклу 15-річну дівчину. ФОТО
Сьогодні, 14:57
У Луцьку ювенальні поліцейські протягом декількох годин розшукали зниклу 15-річну дівчину.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До поліції сьогодні звернулася жителька Луцького району та повідомила, що зникла її неповнолітня дочка.
За словами жінки дочка наприкінці листопада пішла з дому. Того дня виходила на зв'язок та повідомила що перебуває у Луцьку. Дотепер додому не поверталась.
Співробітники ювенальної превенції Луцького РУП одразу почали пошуки неповнолітньої. Протягом декількох годин дівчину знайшли на одній із вулиць Луцька. Її життю та здоров’ю загрози нема.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До поліції сьогодні звернулася жителька Луцького району та повідомила, що зникла її неповнолітня дочка.
За словами жінки дочка наприкінці листопада пішла з дому. Того дня виходила на зв'язок та повідомила що перебуває у Луцьку. Дотепер додому не поверталась.
Співробітники ювенальної превенції Луцького РУП одразу почали пошуки неповнолітньої. Протягом декількох годин дівчину знайшли на одній із вулиць Луцька. Її життю та здоров’ю загрози нема.
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