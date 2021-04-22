У Луцьку розшукали зниклу 15-річну дівчину. ФОТО

У Луцьку розшукали зниклу 15-річну дівчину. ФОТО
У Луцьку ювенальні поліцейські протягом декількох годин розшукали зниклу 15-річну дівчину.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

До поліції сьогодні звернулася жителька Луцького району та повідомила, що зникла її неповнолітня дочка.

За словами жінки дочка наприкінці листопада пішла з дому. Того дня виходила на зв'язок та повідомила що перебуває у Луцьку. Дотепер додому не поверталась.

Співробітники ювенальної превенції Луцького РУП одразу почали пошуки неповнолітньої. Протягом декількох годин дівчину знайшли на одній із вулиць Луцька. Її життю та здоров’ю загрози нема.
У Луцьку розшукали зниклу 15-річну дівчину. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, дівчина, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українцям спишуть кредити на майно, знищене окупантами: кого це торкнеться
Сьогодні, 15:10
У Луцьку розшукали зниклу 15-річну дівчину. ФОТО
Сьогодні, 14:57
РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври та інших церковників УПЦ МП
Сьогодні, 14:41
Україні вдалось повернути з російського полону вже 1331 людину
Сьогодні, 14:18
Мер Луцька зустрівся з рідними військовослужбовців, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
Зникла чотири дні тому: тривають пошуки 16-річної лучанки. ФОТО Зникла чотири дні тому: тривають пошуки 16-річної лучанки. ФОТО
05 березень, 13:08
Розшукали зниклу школярку з Луцька Розшукали зниклу школярку з Луцька
22 квітень, 2021, 12:23
Знайшли дівчину-підлітка з Волині Знайшли дівчину-підлітка з Волині
27 лютий, 2020, 19:55
Пішов з дому і не повернувся: жителя Луцька понад 6 тижнів розшукує поліція Пішов з дому і не повернувся: жителя Луцька понад 6 тижнів розшукує поліція
25 листопад, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українцям спишуть кредити на майно, знищене окупантами: кого це торкнеться
Сьогодні, 15:10
 0
У Луцьку розшукали зниклу 15-річну дівчину. ФОТО
Сьогодні, 14:57
 0
РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври та інших церковників УПЦ МП
Сьогодні, 14:41
 0
Україні вдалось повернути з російського полону вже 1331 людину
Сьогодні, 14:18
 0
Мер Луцька зустрівся з рідними військовослужбовців, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8