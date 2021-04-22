У Луцьку розшукали зниклу 15-річну дівчину. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



До поліції сьогодні звернулася жителька Луцького району та повідомила, що зникла її неповнолітня дочка.



За словами жінки дочка наприкінці листопада пішла з дому. Того дня виходила на зв'язок та повідомила що перебуває у Луцьку. Дотепер додому не поверталась.



Співробітники ювенальної превенції Луцького РУП одразу почали пошуки неповнолітньої. Протягом декількох годин дівчину знайшли на одній із вулиць Луцька. Її життю та здоров’ю загрози нема.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку ювенальні поліцейські протягом декількох годин розшукали зниклу 15-річну дівчину.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.До поліції сьогодні звернулася жителька Луцького району та повідомила, що зникла її неповнолітня дочка.За словами жінки дочка наприкінці листопада пішла з дому. Того дня виходила на зв'язок та повідомила що перебуває у Луцьку. Дотепер додому не поверталась.Співробітники ювенальної превенції Луцького РУП одразу почали пошуки неповнолітньої. Протягом декількох годин дівчину знайшли на одній із вулиць Луцька. Її життю та здоров’ю загрози нема.

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