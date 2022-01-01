Україні вдалось повернути з російського полону вже 1331 людину
Сьогодні, 14:18
Україна повернула з російського полону 1331 людину.
Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.
"З початку роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими звільнена з полону 1331 особа. Серед них як цивільні, так і військові, наші захисники та захисниці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у четвер, 1 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Росією та Україною. 50 українців тепер вдома. Серед них – два волинянина. Це Віктор Яценюк з Ковельського району, який з вересня перебував у полоні. А також Петро Клиш з Камінь-Каширського району, який вважався безвісти зниклим.
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Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.
"З початку роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими звільнена з полону 1331 особа. Серед них як цивільні, так і військові, наші захисники та захисниці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у четвер, 1 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Росією та Україною. 50 українців тепер вдома. Серед них – два волинянина. Це Віктор Яценюк з Ковельського району, який з вересня перебував у полоні. А також Петро Клиш з Камінь-Каширського району, який вважався безвісти зниклим.
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