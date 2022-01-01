Мер Луцька зустрівся з рідними військовослужбовців, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими

Мер Луцька зустрівся з рідними військовослужбовців, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими
Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з матерями та дружинами військовослужбовців 2-го стрілецького батальйону та 115-ї окремої бригади територіальної оборони, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими в результаті збройної російської агресії.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Окрім жінок Луцької міської територіальної громади, на зустріч з Ігорем Поліщуком завітали представники сімей, які мають аналогічні проблеми з пошуком своїх рідних.

Присутні розповіли, що мають відео та фотодокази, що їхні чоловіки та сини живі і перебувають в полоні. Іноді навіть телефонують. Однак потрапити до списку військовослужбовців, яких обмінюють, не можуть. Практично усі волинські хлопці в полоні у ворога перебувають з 23 травня. Тож вони просять Ігоря Поліщука посприяти якомога швидшому обміну своїх рідних.

Міський голова розповів, що в Луцьку працює центр підтримки сімей військовополонених та військовослужбовців, які пропали безвісти, де надають усю необхідну підтримку.

“Дуже важливо правильно оформити усі документи та чітко сформувати запити, особливо для тих родин, у кого є безвісти зниклі хлопці. Тоді робиться запит у Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони, у свою чергу, звертаються на російську сторону. Російський Червоний Хрест цю інформацію уточнює та відписує, щоб було розуміння, чи перебуває військовослужбовець в полоні, чи ні і де він знаходиться”, - розповів він.

“По усіх ваших синах та чоловіках я особисто підготую офіційні листи на Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених. Адже у нас якось так відбувається, що ті, за кого найбільше просять, тих і обмінюють в першу чергу. За тих, за кого не просять чи не показують по телевізору, не має інформації та шуму, то їх обмінюють пізніше. Тому ми будемо цю інформацію поширювати. У нас є полонені і 36-ї бригади морської піхоти, і азовці, і прикордонники, і інші. Зараз подумаємо, як правильно усе зробити й по хлопцях зі стрілецького батальйону та 115-ї бригади. Я особисто поспілкуюся з керівником центру обміну полоненими та попрошу за усіх наших хлопців”, - запевнив Ігор Поліщук.
Мер Луцька зустрівся з рідними військовослужбовців, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими

Після зустрічі в міській раді, усі матері та дружини волинських бійців пішли у центр підтримки сімей військовополонених та військовослужбовців, які пропали безвісти, аби чітко та правильно сформувати увесь пакет необхідних для подальшої роботи документів.
Мер Луцька зустрівся з рідними військовослужбовців, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими
Мер Луцька зустрівся з рідними військовослужбовців, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими

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Теги: Волинь, матері, воїни, зниклі безвісти
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