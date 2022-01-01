Мер Луцька зустрівся з рідними військовослужбовців, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими

Ігор Поліщук зустрівся з матерями та дружинами військовослужбовців 2-го стрілецького батальйону та 115-ї окремої бригади територіальної оборони, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими в результаті збройної російської агресії.



Про це



Окрім жінок Луцької міської територіальної громади, на зустріч з Ігорем Поліщуком завітали представники сімей, які мають аналогічні проблеми з пошуком своїх рідних.



Присутні розповіли, що мають відео та фотодокази, що їхні чоловіки та сини живі і перебувають в полоні. Іноді навіть телефонують. Однак потрапити до списку військовослужбовців, яких обмінюють, не можуть. Практично усі волинські хлопці в полоні у ворога перебувають з 23 травня. Тож вони просять Ігоря Поліщука посприяти якомога швидшому обміну своїх рідних.



Міський голова розповів, що в Луцьку працює центр підтримки сімей військовополонених та військовослужбовців, які пропали безвісти, де надають усю необхідну підтримку.



“Дуже важливо правильно оформити усі документи та чітко сформувати запити, особливо для тих родин, у кого є безвісти зниклі хлопці. Тоді робиться запит у Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони, у свою чергу, звертаються на російську сторону. Російський Червоний Хрест цю інформацію уточнює та відписує, щоб було розуміння, чи перебуває військовослужбовець в полоні, чи ні і де він знаходиться”, - розповів він.



“По усіх ваших синах та чоловіках я особисто підготую офіційні листи на Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених. Адже у нас якось так відбувається, що ті, за кого найбільше просять, тих і обмінюють в першу чергу. За тих, за кого не просять чи не показують по телевізору, не має інформації та шуму, то їх обмінюють пізніше. Тому ми будемо цю інформацію поширювати. У нас є полонені і 36-ї бригади морської піхоти, і азовці, і прикордонники, і інші. Зараз подумаємо, як правильно усе зробити й по хлопцях зі стрілецького батальйону та 115-ї бригади. Я особисто поспілкуюся з керівником центру обміну полоненими та попрошу за усіх наших хлопців”, - запевнив Ігор Поліщук.



Після зустрічі в міській раді, усі матері та дружини волинських бійців пішли у центр підтримки сімей військовополонених та військовослужбовців, які пропали безвісти, аби чітко та правильно сформувати увесь пакет необхідних для подальшої роботи документів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міський головазустрівся з матерями та дружинами військовослужбовців 2-го стрілецького батальйону та 115-ї окремої бригади територіальної оборони, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими в результаті збройної російської агресії.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Окрім жінок Луцької міської територіальної громади, на зустріч з Ігорем Поліщуком завітали представники сімей, які мають аналогічні проблеми з пошуком своїх рідних.Присутні розповіли, що мають відео та фотодокази, що їхні чоловіки та сини живі і перебувають в полоні. Іноді навіть телефонують. Однак потрапити до списку військовослужбовців, яких обмінюють, не можуть. Практично усі волинські хлопці в полоні у ворога перебувають з 23 травня. Тож вони просять Ігоря Поліщука посприяти якомога швидшому обміну своїх рідних.Міський голова розповів, що в Луцьку працює центр підтримки сімей військовополонених та військовослужбовців, які пропали безвісти, де надають усю необхідну підтримку.“Дуже важливо правильно оформити усі документи та чітко сформувати запити, особливо для тих родин, у кого є безвісти зниклі хлопці. Тоді робиться запит у Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони, у свою чергу, звертаються на російську сторону. Російський Червоний Хрест цю інформацію уточнює та відписує, щоб було розуміння, чи перебуває військовослужбовець в полоні, чи ні і де він знаходиться”, - розповів він.“По усіх ваших синах та чоловіках я особисто підготую офіційні листи на Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених. Адже у нас якось так відбувається, що ті, за кого найбільше просять, тих і обмінюють в першу чергу. За тих, за кого не просять чи не показують по телевізору, не має інформації та шуму, то їх обмінюють пізніше. Тому ми будемо цю інформацію поширювати. У нас є полонені і 36-ї бригади морської піхоти, і азовці, і прикордонники, і інші. Зараз подумаємо, як правильно усе зробити й по хлопцях зі стрілецького батальйону та 115-ї бригади. Я особисто поспілкуюся з керівником центру обміну полоненими та попрошу за усіх наших хлопців”, - запевнив Ігор Поліщук.Після зустрічі в міській раді, усі матері та дружини волинських бійців пішли у центр підтримки сімей військовополонених та військовослужбовців, які пропали безвісти, аби чітко та правильно сформувати увесь пакет необхідних для подальшої роботи документів.

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