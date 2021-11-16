СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення Криму

СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення Криму
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні.

Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим.

Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ.

Встановлено, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора.

У цих книгах російські «автори» ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими «кураторами».

Відповідно до висновків незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України.
СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення Криму

На підставі зібраної доказової бази йому повідомлено підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи із викриття злочинних дій проводили співробітники СБУ Кіровоградської області за процесуального керівництва органів прокуратури.

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Теги: УПЦ МП, підозра, митрополит, СБУ
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