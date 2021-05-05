Як працюють добровільні пожежні формування на Волині. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Василь Власюк.







Микола Тюхта – за фахом фельдшер. До бригади доєднався на добровільних засадах, бо може допомогти, надати медичну допомогу, – говорить чоловік.



Пожежну машину для добровільної бригади Поромова передали партнери з Польщі. Вони також допомогли з амуніцією й технічними засобами. За прикладом польських добровільних формувань планують налагодити роботу й волиняни. Водій Віталій Мурмиль каже: довелося навчитися працювати на цій техніці. Самі й ремонтують її.



Голова Поромівської громади Олег Савчук – також входить до пожежного добровільного формування. Розповідає: задум його створити був ще до війни, але не було ні потрібної техніки, ні екіпірування. У планах, – каже голова громади, – взяти на постійну роботу водіїв, які б цілодобово чергували в пожежній частині. Поки все це вони роблять на власному ентузіазмі.



На території Володимирського району ще одна добровільна пожежна дружина є в Зимнівській громаді, — каже керівник Володимирського райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій В’ячеслав Процюк. Такі формування можуть швидше реагувати на надзвичайні ситуації.



"Час доїзду наших підрозділів триваліший, вони можуть значно швидше приїхати на ліквідацію чи стримати розповсюдження пожежі. Саме в такий час люди згуртувались і розуміють, що від них багато що залежить", – говорить В'ячеслав Процюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у Поромівській громаді створили добровільне пожежне формування. Всі добровольці, працюють на своїй роботі та збираються й виїжджають за сигналом тривоги.Про це розповів Суспільному учасник добровольчого пожежного формування До пожежного формування Поромівської громади увійшли 25 людей : двоє професійних рятувальників, решта – місцеві жителі.– за фахом фельдшер. До бригади доєднався на добровільних засадах, бо може допомогти, надати медичну допомогу, – говорить чоловік.Пожежну машину для добровільної бригади Поромова передали партнери з Польщі. Вони також допомогли з амуніцією й технічними засобами. За прикладом польських добровільних формувань планують налагодити роботу й волиняни. Водійкаже: довелося навчитися працювати на цій техніці. Самі й ремонтують її.Голова Поромівської громади– також входить до пожежного добровільного формування. Розповідає: задум його створити був ще до війни, але не було ні потрібної техніки, ні екіпірування. У планах, – каже голова громади, – взяти на постійну роботу водіїв, які б цілодобово чергували в пожежній частині. Поки все це вони роблять на власному ентузіазмі.На території Володимирського району ще одна добровільна пожежна дружина є в Зимнівській громаді, — каже керівник Володимирського райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій. Такі формування можуть швидше реагувати на надзвичайні ситуації."Час доїзду наших підрозділів триваліший, вони можуть значно швидше приїхати на ліквідацію чи стримати розповсюдження пожежі. Саме в такий час люди згуртувались і розуміють, що від них багато що залежить", – говорить В'ячеслав Процюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію