Які міста Луганської області ЗСУ звільнять наступними: прогноз Гайдая





Про це повідомляє Сергія Гайдая.



Він зазначив, що морозна погода допоможе ЗСУ, оскільки дороги промерзли, а техніка просуватиметься швидше.



За словами Гайдая, російські окупанти розуміють, що не зможуть втримати Кремінну. Тому ворожі війська вже будують другу лінію оборони біля Старобільська.



"Вони розуміють, що Кремінна найближчим часом буде деокупована Збройними силами України. Від Кремінної йдуть дороги в різні напрямки, це і напрямок Сватове, це і на наші міста - Рубіжне, Сєвєродонецьк. Рубіжне зовсім поруч. Місто не може бути потужною фортецею, тому що окупанти після початку повномасштабного вторгнення 50% зруйнували", - зазначив Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найближчим часом ЗСУ можуть відновити наступ у Луганській області. Ймовірно, наступними українські захисники звільнять Кремінну та Рубіжне.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВАВін зазначив, що морозна погода допоможе ЗСУ, оскільки дороги промерзли, а техніка просуватиметься швидше.За словами Гайдая, російські окупанти розуміють, що не зможуть втримати Кремінну. Тому ворожі війська вже будують другу лінію оборони біля Старобільська."Вони розуміють, що Кремінна найближчим часом буде деокупована Збройними силами України. Від Кремінної йдуть дороги в різні напрямки, це і напрямок Сватове, це і на наші міста - Рубіжне, Сєвєродонецьк. Рубіжне зовсім поруч. Місто не може бути потужною фортецею, тому що окупанти після початку повномасштабного вторгнення 50% зруйнували", - зазначив Гайдай.

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