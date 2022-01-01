Сьогодні біля Луцька лунатимуть вибухи
Сьогодні, 11:30
Сьогодні, 2 грудня, поблизу села Цегів Луцького району лунатимуть вибухи.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
З 12:00 до 13:00 сапери ДСНС Волині проведуть знищення боєприпасів часів Другої Світової війни.
Волинянам радять зберігати спокій.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
З 12:00 до 13:00 сапери ДСНС Волині проведуть знищення боєприпасів часів Другої Світової війни.
Волинянам радять зберігати спокій.
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