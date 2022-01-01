Сьогодні біля Луцька лунатимуть вибухи

Сьогодні біля Луцька лунатимуть вибухи
Сьогодні, 2 грудня, поблизу села Цегів Луцького району лунатимуть вибухи.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

З 12:00 до 13:00 сапери ДСНС Волині проведуть знищення боєприпасів часів Другої Світової війни.

Волинянам радять зберігати спокій.

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Теги: ДСНС, вибухи, Луцьк
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