Сьогодні біля Луцька лунатимуть вибухи





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



З 12:00 до 13:00 сапери ДСНС Волині проведуть знищення боєприпасів часів Другої Світової війни.



Волинянам радять зберігати спокій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 2 грудня, поблизу села Цегів Луцького району лунатимуть вибухи.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.З 12:00 до 13:00 сапери ДСНС Волині проведуть знищення боєприпасів часів Другої Світової війни.Волинянам радять зберігати спокій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію