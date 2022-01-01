На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 11:15
У перший день зими волинські рятувальники ліквідували пожежі у двох житлових будинках.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
1 грудня виникли пожежі у двох житлових будинках – в с. Білин та смт Стара Вижівка Ковельського району. Причиною пожеж стало недолік конструкцій димаря та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей відповідно. Вогнем пошкоджено перекриття та майно в будинках.
Того ж дня вночі в с. Ворончин Луцького району зайнялись дві дерев’яні господарчі будівлі. Пожежу ліквідували рятувальники 3-ї ДПРЧ м.Рожище та вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Доросині. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
Постраждалих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
1 грудня виникли пожежі у двох житлових будинках – в с. Білин та смт Стара Вижівка Ковельського району. Причиною пожеж стало недолік конструкцій димаря та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей відповідно. Вогнем пошкоджено перекриття та майно в будинках.
Того ж дня вночі в с. Ворончин Луцького району зайнялись дві дерев’яні господарчі будівлі. Пожежу ліквідували рятувальники 3-ї ДПРЧ м.Рожище та вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Доросині. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
Постраждалих немає.
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