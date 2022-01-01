На Волині горіли два житлові будинки

У перший день зими волинські рятувальники ліквідували пожежі у двох житлових будинках.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.1 грудня виникли пожежі у двох житлових будинках – в с. Білин та смт Стара Вижівка Ковельського району. Причиною пожеж стало недолік конструкцій димаря та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей відповідно. Вогнем пошкоджено перекриття та майно в будинках.Того ж дня вночі в с. Ворончин Луцького району зайнялись дві дерев’яні господарчі будівлі. Пожежу ліквідували рятувальники 3-ї ДПРЧ м.Рожище та вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Доросині. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.Постраждалих немає.