На Волині горіли два житлові будинки

На Волині горіли два житлові будинки
У перший день зими волинські рятувальники ліквідували пожежі у двох житлових будинках.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

1 грудня виникли пожежі у двох житлових будинках – в с. Білин та смт Стара Вижівка Ковельського району. Причиною пожеж стало недолік конструкцій димаря та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей відповідно. Вогнем пошкоджено перекриття та майно в будинках.

Того ж дня вночі в с. Ворончин Луцького району зайнялись дві дерев’яні господарчі будівлі. Пожежу ліквідували рятувальники 3-ї ДПРЧ м.Рожище та вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Доросині. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
Постраждалих немає.

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Теги: Волинь, пожежа, будинок
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