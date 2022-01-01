У Росії розбився винищувач МіГ-31, який може бути носієм ракет «Кинжал»
Сьогодні, 11:01
У Приморському краї РФ розбився військовий літак МіГ-31. Екіпаж винищувача встиг катапультуватись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Інтерфакс.
"МіГ-31 розбився у Примор'ї. Екіпаж катапультувався, льотчики живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною події могла стати технічна несправність", - пише видання, посилаючись на Міноборони РФ.
Примітно, що РФ зазнала вже понад десять небойових втрат військової авіації з початку лютого 2022 року.
Зазначимо, що російський Міг-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", які є малопомітною для української протиповітряної оборони, у чому й полягає їх основна небезпека.
"Кинджал" вважається глибокою модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу "Іскандер" в авіаційній версії - тобто для запуску з літаків.
Ракетний комплекс створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача Міг-31 - Міг-31К.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Інтерфакс.
"МіГ-31 розбився у Примор'ї. Екіпаж катапультувався, льотчики живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною події могла стати технічна несправність", - пише видання, посилаючись на Міноборони РФ.
Примітно, що РФ зазнала вже понад десять небойових втрат військової авіації з початку лютого 2022 року.
Зазначимо, що російський Міг-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", які є малопомітною для української протиповітряної оборони, у чому й полягає їх основна небезпека.
"Кинджал" вважається глибокою модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу "Іскандер" в авіаційній версії - тобто для запуску з літаків.
Ракетний комплекс створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача Міг-31 - Міг-31К.
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