У Росії розбився винищувач МіГ-31, який може бути носієм ракет «Кинжал»





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"МіГ-31 розбився у Примор'ї. Екіпаж катапультувався, льотчики живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною події могла стати технічна несправність", - пише видання, посилаючись на Міноборони РФ.



Примітно, що РФ зазнала вже понад десять небойових втрат військової авіації з початку лютого 2022 року.



Зазначимо, що російський Міг-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", які є малопомітною для української протиповітряної оборони, у чому й полягає їх основна небезпека.



"Кинджал" вважається глибокою модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу "Іскандер" в авіаційній версії - тобто для запуску з літаків.



Ракетний комплекс створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача Міг-31 - Міг-31К.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Приморському краї РФ розбився військовий літак МіГ-31. Екіпаж винищувача встиг катапультуватись.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Інтерфакс."МіГ-31 розбився у Примор'ї. Екіпаж катапультувався, льотчики живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною події могла стати технічна несправність", - пише видання, посилаючись на Міноборони РФ.Примітно, що РФ зазнала вже понад десять небойових втрат військової авіації з початку лютого 2022 року.Зазначимо, що російський Міг-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", які є малопомітною для української протиповітряної оборони, у чому й полягає їх основна небезпека."Кинджал" вважається глибокою модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу "Іскандер" в авіаційній версії - тобто для запуску з літаків.Ракетний комплекс створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача Міг-31 - Міг-31К.

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