У Росії розбився винищувач МіГ-31, який може бути носієм ракет «Кинжал»

У Росії розбився винищувач МіГ-31, який може бути носієм ракет «Кинжал»
У Приморському краї РФ розбився військовий літак МіГ-31. Екіпаж винищувача встиг катапультуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Інтерфакс.

"МіГ-31 розбився у Примор'ї. Екіпаж катапультувався, льотчики живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною події могла стати технічна несправність", - пише видання, посилаючись на Міноборони РФ.

Примітно, що РФ зазнала вже понад десять небойових втрат військової авіації з початку лютого 2022 року.

Зазначимо, що російський Міг-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", які є малопомітною для української протиповітряної оборони, у чому й полягає їх основна небезпека.

"Кинджал" вважається глибокою модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу "Іскандер" в авіаційній версії - тобто для запуску з літаків.

Ракетний комплекс створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача Міг-31 - Міг-31К.

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Теги: Росія, Україна, війна
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