У Луцьку водій збив пенсіонерку: жінку госпіталізували





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Пенсіонерка отримала тілесні, її госпіталізували. На місці водія освідували, він тверезий.



Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.



"Зазначимо, що за останні дні це вже не перша ДТП, в якій постраждали пішоходи. Одна із причин - погана видимість людей на дорозі. Тому звертаємося до усіх учасників дорожнього руху - будьте максимально уважні на дорозі. Водії, дотримуйтеся швидкісного режиму, пішоходи – не виходьте на пішохідний перехід, поки автомобілі не зупиняться.



Оскільки через вимкнення вуличних ліхтарів людей на вулицях майже не видно - одягайте яскравий верхній одяг, світловідбивні елементи. Такі прості речі можуть вберегти вас від небезпеки", - наголошують у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські з‘ясовують обставини ДТП на вулиці Дубнівській у Луцьку . Аварія трапилася близько 19 години 1 грудня. 44-річний водій «Фольксвагена» скоїв наїзд на 74-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Пенсіонерка отримала тілесні, її госпіталізували. На місці водія освідували, він тверезий.Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України."Зазначимо, що за останні дні це вже не перша ДТП, в якій постраждали пішоходи. Одна із причин - погана видимість людей на дорозі. Тому звертаємося до усіх учасників дорожнього руху - будьте максимально уважні на дорозі. Водії, дотримуйтеся швидкісного режиму, пішоходи – не виходьте на пішохідний перехід, поки автомобілі не зупиняться.Оскільки через вимкнення вуличних ліхтарів людей на вулицях майже не видно - одягайте яскравий верхній одяг, світловідбивні елементи. Такі прості речі можуть вберегти вас від небезпеки", - наголошують у поліції.

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