У Луцьку збили жінку, вона – у важкому стані





Про це



Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комуніції поліції Волині.



Аварія сталася неподалік «Луцькавтодору».



«Жінка - у важкому стані. На місці працюють медики, патрульні, слідчо-оперативна група», - повідомили у поліції.







Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 1 грудня у Луцьку на вулиці Дубнівській збили жінку.Про це виданню ВСН повідомили очевидці.Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комуніції поліції Волині.Аварія сталася неподалік «Луцькавтодору».«Жінка - у важкому стані. На місці працюють медики, патрульні, слідчо-оперативна група», - повідомили у поліції.Деталі - згодом.

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