У Луцьку збили жінку, вона – у важкому стані
Сьогодні, 21:04
Увечері 1 грудня у Луцьку на вулиці Дубнівській збили жінку.
Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комуніції поліції Волині.
Аварія сталася неподалік «Луцькавтодору».
«Жінка - у важкому стані. На місці працюють медики, патрульні, слідчо-оперативна група», - повідомили у поліції.
Деталі - згодом.
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Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комуніції поліції Волині.
Аварія сталася неподалік «Луцькавтодору».
«Жінка - у важкому стані. На місці працюють медики, патрульні, слідчо-оперативна група», - повідомили у поліції.
Деталі - згодом.
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