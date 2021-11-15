У Луцьку збили жінку, вона – у важкому стані

У Луцьку збили жінку, вона – у важкому стані
Увечері 1 грудня у Луцьку на вулиці Дубнівській збили жінку.

Про це виданню ВСН повідомили очевидці.

Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комуніції поліції Волині.

Аварія сталася неподалік «Луцькавтодору».

«Жінка - у важкому стані. На місці працюють медики, патрульні, слідчо-оперативна група», - повідомили у поліції.



Деталі - згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк, Дубнівська
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