Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 грудня
У п'ятницю, 2 грудня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер – східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.


Температура повітря в обласному центрі підніметься від -3° до 0°.


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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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