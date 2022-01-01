Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 грудня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 2 грудня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер – східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від -3° до 0°.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер – східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від -3° до 0°.
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