Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 грудня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер – східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.



За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.





Температура повітря в обласному центрі підніметься від -3° до 0°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 2 грудня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер – східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі підніметься від -3° до 0°.

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