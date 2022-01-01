Три найкращих готелі з басейном у Карпатах *





Топ-3 готелів в Карпатах з басейном

Складаючи наш топ, ми враховували не лише наявність басейну, але й інші фактори:



• Зручність розташування (пам’ятки, інфраструктура, близькість до курортів);

• Наявність розваг;

• Зручність, комфорт номерів;

• Кухня;

• Відгуки гостей з сайтів Booking.com, Hotels24.ua, Tripadvisor.com та ін.



Отже, наш топ-3 має такий вигляд:



1. Етно-готель



Саме село є відомим кліматичним курортом – тут надзвичайно чисте гірське повітря, яким корисно подихати не лише алергікам та людям з проблемами органів дихання, а й звичайним містянам. Тут багато пам’яток, які будуть цікаві туристам – річки Прут та Пігий, недалеко розташовані водоспади Женецький Гук та Пробій, гори Хом’як та Говерла, до яких можна швидко дістатися транспортом. Також в 15-20 хв їзди розташований відомий гірськолижний курорт Буковель. Одним словом, Татарів, в якому розташований готель «Коруна», – це ідеальне місце для відпочинку.



В готелі є басейн на відкритому повітрі з чудовим краєвидом на красу Карпат. Сам басейн виконаний в еко-стилі, поряд є шезлонги з парасольками – територія басейну повністю обладнана. Окрім відмінного басейну, гості відмічають у відгуках смачні гуцульські страви, які подають в ресторані «Коруни», комфортабельні номери (котеджі), а також ввічливий та приємний персонал. За попередньою домовленістю в готель можна заселятися з тваринами. Бронювання номерів – на сайті «Коруни» і за номером телефону 067 442 6000.



2. Готель «Хатки Руслани» (с. Ворохта, Надвірнянський район, Івано-Франківська обл.)



Ворохта – це село, високогірний курорт (850 м над рівнем моря), розташоване на території Карпатського природного національного парку. Тут є траси для любителів лиж та бордів, поряд знаходиться Буковель. Також в Ворохті знаходиться унікальний віадук часів Австро-Угорської імперії – залізничний кам'яний арковий міст через річку Прут, чудове місце для прогулянок та фотосесій. Котеджний комплекс «Хатки Руслани» – всього в 15 хв ходи до віадуку.



Відкритий басейн доступний для всіх гостей готелю, також є сауна та спа. В ресторані «Хатки Руслани» подають страви європейської кухні, є власний бар. За відгуками, цей готель з басейном в Карпатах є одним з найкращих в категорії “ціна+якість”. Бронювання номерів за телефоном 098 101 0710.



3. Готель «Lastivka Guesthouse» (с. Яблуниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська обл.)



Село Яблуниця, як і Ворохта, знаходиться на території Карпатського природного національного парку, на межі Закарпаття та Івано-Франківщини. Тут розташований найбільший дерев’яний Тризуб заввишки 15 метрів. Яблуниця - гірськолижний курорт, також недалеко розташований курорт Буковель.



Басейн на відкритому повітрі у «Lastivka Guesthouse» – це не тільки охайна і обладнана усім необхідним зона відпочинку. Це ще й унікальні краєвиди гір та лісів Карпат. Що також подобається гостям: сніданок входить у вартість проживання, на території є власна мангальна зона, чудовий бар з великим вибором напоїв. Також за бажанням у “Lastivka Guesthouse” можна організувати бенкет в ресторані. Бронювання номерів – 095 655-84-54.



Корисні поради

Якщо вам сподобався один із згаданих готелів з басейном в Карпатах, радимо попередньо подзвонити і дізнатися у адміністратора чи менеджера про наявність вільних місць. Якщо ви бажаєте зняти номер на свято (Новий рік, Різдво чи ін.), радимо бронювати його як мінімум за кілька місяців. Хоч ціни на свята, як правило вищі, ніж у несвяткові дні, та все ж ви матимете шанс знайти вільний номер. Якщо ваш бюджет обмежений, рекомендуємо шукати дати на початок весни або на початок осені – попит у ці пори року значно менший, і, відповідно, ціни на готелі в Карпатах з басейном нижчі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Карпати відомі своїми мінеральними водами та гірськими озерами, річками. Але більшу частину року водойми в горах досить холодні для купання. Так, екстремалів та “моржів” це не злякає. Але більшість туристів не пристосовані для таких розваг. І все ж – у Карпатах можна знайти чимало готелів з басейном, де гості можуть поплавати в будь-який час. Пропонуємо вашій увазі три варіанти готелів з басейном у Карпатах, де ви можете відпочити парою, родиною або компанією.Складаючи наш топ, ми враховували не лише наявність басейну, але й інші фактори:• Зручність розташування (пам’ятки, інфраструктура, близькість до курортів);• Наявність розваг;• Зручність, комфорт номерів;• Кухня;• Відгуки гостей з сайтів Booking.com, Hotels24.ua, Tripadvisor.com та ін.Отже, наш топ-3 має такий вигляд:1. Етно-готель «Коруна» (с. Татарів, Надвірнянський район, Івано-Франківська обл.)Саме село є відомим кліматичним курортом – тут надзвичайно чисте гірське повітря, яким корисно подихати не лише алергікам та людям з проблемами органів дихання, а й звичайним містянам. Тут багато пам’яток, які будуть цікаві туристам – річки Прут та Пігий, недалеко розташовані водоспади Женецький Гук та Пробій, гори Хом’як та Говерла, до яких можна швидко дістатися транспортом. Також в 15-20 хв їзди розташований відомий гірськолижний курорт Буковель. Одним словом, Татарів, в якому розташований готель «Коруна», – це ідеальне місце для відпочинку.В готелі є басейн на відкритому повітрі з чудовим краєвидом на красу Карпат. Сам басейн виконаний в еко-стилі, поряд є шезлонги з парасольками – територія басейну повністю обладнана. Окрім відмінного басейну, гості відмічають у відгуках смачні гуцульські страви, які подають в ресторані «Коруни», комфортабельні номери (котеджі), а також ввічливий та приємний персонал. За попередньою домовленістю в готель можна заселятися з тваринами. Бронювання номерів – на сайті «Коруни» і за номером телефону 067 442 6000.2. Готель(с. Ворохта, Надвірнянський район, Івано-Франківська обл.)Ворохта – це село, високогірний курорт (850 м над рівнем моря), розташоване на території Карпатського природного національного парку. Тут є траси для любителів лиж та бордів, поряд знаходиться Буковель. Також в Ворохті знаходиться унікальний віадук часів Австро-Угорської імперії – залізничний кам'яний арковий міст через річку Прут, чудове місце для прогулянок та фотосесій. Котеджний комплекс «Хатки Руслани» – всього в 15 хв ходи до віадуку.Відкритий басейн доступний для всіх гостей готелю, також є сауна та спа. В ресторані «Хатки Руслани» подають страви європейської кухні, є власний бар. За відгуками, цей готель з басейном в Карпатах є одним з найкращих в категорії “ціна+якість”. Бронювання номерів за телефоном 098 101 0710.3. Готель(с. Яблуниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська обл.)Село Яблуниця, як і Ворохта, знаходиться на території Карпатського природного національного парку, на межі Закарпаття та Івано-Франківщини. Тут розташований найбільший дерев’яний Тризуб заввишки 15 метрів. Яблуниця - гірськолижний курорт, також недалеко розташований курорт Буковель.Басейн на відкритому повітрі у «Lastivka Guesthouse» – це не тільки охайна і обладнана усім необхідним зона відпочинку. Це ще й унікальні краєвиди гір та лісів Карпат. Що також подобається гостям: сніданок входить у вартість проживання, на території є власна мангальна зона, чудовий бар з великим вибором напоїв. Також за бажанням у “Lastivka Guesthouse” можна організувати бенкет в ресторані. Бронювання номерів – 095 655-84-54.Якщо вам сподобався один із згаданих готелів з басейном в Карпатах, радимо попередньо подзвонити і дізнатися у адміністратора чи менеджера про наявність вільних місць. Якщо ви бажаєте зняти номер на свято (Новий рік, Різдво чи ін.), радимо бронювати його як мінімум за кілька місяців. Хоч ціни на свята, як правило вищі, ніж у несвяткові дні, та все ж ви матимете шанс знайти вільний номер. Якщо ваш бюджет обмежений, рекомендуємо шукати дати на початок весни або на початок осені – попит у ці пори року значно менший, і, відповідно, ціни на готелі в Карпатах з басейном нижчі.

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