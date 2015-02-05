Луцькі «пункти незламності» забезпечили сучасним медичним обладнанням. ФОТО
Сьогодні, 18:50
Чотири дефібрилятори та шість мішків Амбу для проведення серцево-легеневої реанімації передала Канадська організація Ukraine medical support через ГО “Медицина в дії” для Луцьких пунктів незламності.
Про це розповіли у Луцькраді.
Спеціалісти-медики на тренінговому обладнанні проведуть навчальні програми з надання першої невідкладної допомоги при серцево-легеневій реанімації.
Медичне обладнання вже сьогодні передали в пункти незламності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіли у Луцькраді.
Спеціалісти-медики на тренінговому обладнанні проведуть навчальні програми з надання першої невідкладної допомоги при серцево-легеневій реанімації.
Медичне обладнання вже сьогодні передали в пункти незламності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі «пункти незламності» забезпечили сучасним медичним обладнанням. ФОТО
Сьогодні, 18:50
Ковельських підприємців просять вимкнути підсвітку вивісок
Сьогодні, 17:59
Уся прикордонна зона на Волині – повністю замінована. ВІДЕО
Сьогодні, 17:28
Двоє волинян повернулися додому з російського полону
Сьогодні, 17:03
Медіа