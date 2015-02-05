Луцькі «пункти незламності» забезпечили сучасним медичним обладнанням. ФОТО

Луцькі «пункти незламності» забезпечили сучасним медичним обладнанням. ФОТО
Чотири дефібрилятори та шість мішків Амбу для проведення серцево-легеневої реанімації передала Канадська організація Ukraine medical support через ГО “Медицина в дії” для Луцьких пунктів незламності.

Про це розповіли у Луцькраді.

Спеціалісти-медики на тренінговому обладнанні проведуть навчальні програми з надання першої невідкладної допомоги при серцево-легеневій реанімації.

Медичне обладнання вже сьогодні передали в пункти незламності.

Луцькі «пункти незламності» забезпечили сучасним медичним обладнанням. ФОТО
Луцькі «пункти незламності» забезпечили сучасним медичним обладнанням. ФОТО



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Теги: медичне обладнання, Луцьк, пункти незламності
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