Ковельських підприємців просять вимкнути підсвітку вивісок





Відповідне звернення Ігор Чайка.



Йдеться про магазини, офіси, торгові центри, об’єкти ресторанного господарства та сфери послуг, аптеки, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, об’єкти дорожнього сервісу.



Він додав, що на території міста є понад 70 об’єктів ресторанного господарства, понад 200 – тимчасових споруд та понад 600 – об’єктів іншого призначення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі просять бізнес відімкнути зовнішнє освітлення об’єктів та вивісок.Відповідне звернення оприлюднив міський головаЙдеться про магазини, офіси, торгові центри, об’єкти ресторанного господарства та сфери послуг, аптеки, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, об’єкти дорожнього сервісу.Він додав, що на території міста є понад 70 об’єктів ресторанного господарства, понад 200 – тимчасових споруд та понад 600 – об’єктів іншого призначення.

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