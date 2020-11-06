Ковельських підприємців просять вимкнути підсвітку вивісок
Сьогодні, 17:59
У Ковелі просять бізнес відімкнути зовнішнє освітлення об’єктів та вивісок.
Відповідне звернення оприлюднив міський голова Ігор Чайка.
Йдеться про магазини, офіси, торгові центри, об’єкти ресторанного господарства та сфери послуг, аптеки, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, об’єкти дорожнього сервісу.
Він додав, що на території міста є понад 70 об’єктів ресторанного господарства, понад 200 – тимчасових споруд та понад 600 – об’єктів іншого призначення.
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Відповідне звернення оприлюднив міський голова Ігор Чайка.
Йдеться про магазини, офіси, торгові центри, об’єкти ресторанного господарства та сфери послуг, аптеки, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, об’єкти дорожнього сервісу.
Він додав, що на території міста є понад 70 об’єктів ресторанного господарства, понад 200 – тимчасових споруд та понад 600 – об’єктів іншого призначення.
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