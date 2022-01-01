Двоє волинян повернулися додому з російського полону





Про це Юрій Погуляйко.



Це Віктор Яценюк з Ковельського району, який з вересня перебував у полоні.



А також Петро Клиш з Камінь-Каширського району, який вважався безвісти зниклим.



"Дякуємо за захист та бажаємо швидкої зустрічі з рідними", - написав Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 грудня 2022 року, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулось ще 50 українських захисників. Серед них – два волинянина.Про це повідомив голова ОВАЦез Ковельського району, який з вересня перебував у полоні.А такожз Камінь-Каширського району, який вважався безвісти зниклим."Дякуємо за захист та бажаємо швидкої зустрічі з рідними", - написав Погуляйко.

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