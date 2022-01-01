Двоє волинян повернулися додому з російського полону
Сьогодні, 17:03
Сьогодні, 1 грудня 2022 року, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулось ще 50 українських захисників. Серед них – два волинянина.
Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Це Віктор Яценюк з Ковельського району, який з вересня перебував у полоні.
А також Петро Клиш з Камінь-Каширського району, який вважався безвісти зниклим.
"Дякуємо за захист та бажаємо швидкої зустрічі з рідними", - написав Погуляйко.
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Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Це Віктор Яценюк з Ковельського району, який з вересня перебував у полоні.
А також Петро Клиш з Камінь-Каширського району, який вважався безвісти зниклим.
"Дякуємо за захист та бажаємо швидкої зустрічі з рідними", - написав Погуляйко.
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