Україна повернула 50 захисників з російського полону. ФОТО

Україна повернула 50 захисників з російського полону. ФОТО
У четвер, 1 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Росією та Україною. 50 українців тепер вдома.

Про це повідомляє голова ОПУ Андрій Єрмак.

Додому повертаються оборонці Маріуполя та «Азовсталі», полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

"Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", - написав Єрмак.
Україна повернула 50 захисників з російського полону. ФОТО
Україна повернула 50 захисників з російського полону. ФОТО

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Теги: полонені, обмін, Росія
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