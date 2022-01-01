Україна повернула 50 захисників з російського полону. ФОТО





Про це Андрій Єрмак.



Додому повертаються оборонці Маріуполя та «Азовсталі», полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.



"Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", - написав Єрмак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 1 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Росією та Україною. 50 українців тепер вдома.Про це повідомляє голова ОПУДодому повертаються оборонці Маріуполя та «Азовсталі», полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках."Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", - написав Єрмак.

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