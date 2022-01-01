Україна повернула 50 захисників з російського полону. ФОТО
Сьогодні, 16:10
У четвер, 1 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Росією та Україною. 50 українців тепер вдома.
Про це повідомляє голова ОПУ Андрій Єрмак.
Додому повертаються оборонці Маріуполя та «Азовсталі», полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.
"Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", - написав Єрмак.
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Про це повідомляє голова ОПУ Андрій Єрмак.
Додому повертаються оборонці Маріуполя та «Азовсталі», полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.
"Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", - написав Єрмак.
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