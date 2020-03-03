Священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли «русскій мір», повідомили про підозру. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



У ході досудового розслідування встановили факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями.



Так, вказані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).



Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.



Нагадаємо, одразу після вказаного інциденту у Києво-Печерській Лаврі очільник СБУ Василь Малюк заявив, що він не залишиться без належної реакції спецслужби.



«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив керівник СБУ Василь Малюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли «русскій мір» , повідомили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.У ході досудового розслідування встановили факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями.Так, вказані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.Нагадаємо, одразу після вказаного інциденту у Києво-Печерській Лаврі очільник СБУзаявив, що він не залишиться без належної реакції спецслужби.«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

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