Священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли «русскій мір», повідомили про підозру. ФОТО

Священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли «русскій мір», повідомили про підозру. ФОТО
Організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли «русскій мір», повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У ході досудового розслідування встановили факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями.

Так, вказані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли «русскій мір», повідомили про підозру. ФОТО

Нагадаємо, одразу після вказаного інциденту у Києво-Печерській Лаврі очільник СБУ Василь Малюк заявив, що він не залишиться без належної реакції спецслужби.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив керівник СБУ Василь Малюк.
Священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли «русскій мір», повідомили про підозру. ФОТО
Священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли «русскій мір», повідомили про підозру. ФОТО
Священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли «русскій мір», повідомили про підозру. ФОТО

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Теги: СБУ, Лавра, повідомили про підозру, священник
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