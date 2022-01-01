Сьогодні мав би відзначати 30-річчя: Луцьк попрощався із полеглим Героєм Іваном Газюком
Сьогодні, 15:00
Сьогодні, 1 грудня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся похорон лучанина Івана Газюка, який загинув у бою із російськими загарбниками.
1 грудня Івану виповнилося б 30 років, проте останній свій життєвий подих він зробив 25 листопада в районі Бахмута.
Він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.
Друзі згадують його завжди веселим, прямолінійним і чесним.
"Кріс, як знали тебе в підрозділі. Джонні, як знали тебе ми, волиняни. Завжди веселий, прямолінійний, чесний. Твої іронічні жарти завжди були особливими. І їх, може не одразу, але любили і підхоплювали побратими.
До біса хоробрий. Я знаю небагатьох, хто не вагаючись побував би там, де був ти. Мощун і інші наші виїзди тому доказ.
Націоналіст, вірний своїм переконанням. Людина діла, а не слова. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем повернувся на фронт. 25 листопада ти пішов у вічність під Бахмутом як справжній воїн, звільняючи рідну землю. Мав за честь йти з тобою в бій. Мав за честь називати тебе своїм другом. Назавжди в строю.", – написав його товариш Тарас Висоцький.
Про те, що лучанин належав до націоналістичного руху "Волинський світанок" згадує луцький активіст, а нині парамедик і Віктор-Микола Гаврилюк. Марші, акції, протести, фестивалі, Революція Гідності – Іван Газюк був скрізь.
«Революція переходить в війну, випадково зустрічаю як Іван з козаками йдуть на потяг до Києва зголошуватись в A3OВ. Наші бойові шляхи пішли різними дорогами. Але були місця зустрічі, які змінити не можна. Вулиця Лесі Українки в Луцьку, театральний майдан, або десь біля замку, частенько пересікались в цих локаціях, а він кидав жменю іронічних жартів. Також, Бандерштат - фестиваль українського духу одне з тих місць де з впевненістю понад 90% можна було очікувати на зустріч з Джоні. Але не тепер… Влаштуємо на твою честь який концерт з гідними гуртами та б‘юстом «десятого», - поділився спогадами Віктор-Микола.
Попрощатися з Іваном Газюком прийшло чимало його рідних, друзів, побратимів та знайомих.
«Скорботна родина замість «Многая літа» у день його народження змушена співати про народження для вічного життя словами «Вічная пам’ять тобі, сину».
Нехай ця вічна пам’ять не буде ознакою вашого подальшого горя, тобто кінцевою дорогою вашого земного життя. Хай ваше життя продовжується. Хай стежина до могили вашого сина, брата Іванка буде протоптана вашою батьківською любов’ю, хай ця могилка ніколи не заростає і не буде забута», – звернувся до родини полеглого воїна після звершеної молитви священнослужитель собору. Опісля ж закликав усіх присутніх пам'ятати ціну, яку Україна зараз платить у боротьбі за свою свободу.
Свій останній спочинок Іван Газюк знайшов на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.
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1 грудня Івану виповнилося б 30 років, проте останній свій життєвий подих він зробив 25 листопада в районі Бахмута.
Він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.
Друзі згадують його завжди веселим, прямолінійним і чесним.
"Кріс, як знали тебе в підрозділі. Джонні, як знали тебе ми, волиняни. Завжди веселий, прямолінійний, чесний. Твої іронічні жарти завжди були особливими. І їх, може не одразу, але любили і підхоплювали побратими.
До біса хоробрий. Я знаю небагатьох, хто не вагаючись побував би там, де був ти. Мощун і інші наші виїзди тому доказ.
Націоналіст, вірний своїм переконанням. Людина діла, а не слова. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем повернувся на фронт. 25 листопада ти пішов у вічність під Бахмутом як справжній воїн, звільняючи рідну землю. Мав за честь йти з тобою в бій. Мав за честь називати тебе своїм другом. Назавжди в строю.", – написав його товариш Тарас Висоцький.
Про те, що лучанин належав до націоналістичного руху "Волинський світанок" згадує луцький активіст, а нині парамедик і Віктор-Микола Гаврилюк. Марші, акції, протести, фестивалі, Революція Гідності – Іван Газюк був скрізь.
«Революція переходить в війну, випадково зустрічаю як Іван з козаками йдуть на потяг до Києва зголошуватись в A3OВ. Наші бойові шляхи пішли різними дорогами. Але були місця зустрічі, які змінити не можна. Вулиця Лесі Українки в Луцьку, театральний майдан, або десь біля замку, частенько пересікались в цих локаціях, а він кидав жменю іронічних жартів. Також, Бандерштат - фестиваль українського духу одне з тих місць де з впевненістю понад 90% можна було очікувати на зустріч з Джоні. Але не тепер… Влаштуємо на твою честь який концерт з гідними гуртами та б‘юстом «десятого», - поділився спогадами Віктор-Микола.
Попрощатися з Іваном Газюком прийшло чимало його рідних, друзів, побратимів та знайомих.
«Скорботна родина замість «Многая літа» у день його народження змушена співати про народження для вічного життя словами «Вічная пам’ять тобі, сину».
Нехай ця вічна пам’ять не буде ознакою вашого подальшого горя, тобто кінцевою дорогою вашого земного життя. Хай ваше життя продовжується. Хай стежина до могили вашого сина, брата Іванка буде протоптана вашою батьківською любов’ю, хай ця могилка ніколи не заростає і не буде забута», – звернувся до родини полеглого воїна після звершеної молитви священнослужитель собору. Опісля ж закликав усіх присутніх пам'ятати ціну, яку Україна зараз платить у боротьбі за свою свободу.
Свій останній спочинок Іван Газюк знайшов на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.
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