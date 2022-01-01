Відповідальність за агресію проти України мають понести не лише керівництво Кремля, а й громадяни Росії, – Данілов





На цьому Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону (телеканал «Рада») у четвер, 1 грудня.



«В 30-х роках минулого століття Московія зробила на нашій землі штучний Голодомор, а зараз знищує мирне населення», - сказав Данілов, додавши, що така політика є продовженням геноциду українського народу.



Секретар РНБО України зазначив, що з першого дня широкомасштабного російського вторгнення українська влада ставить питання про компенсації збитків, завданих Росією, «але, на жаль, загиблих українців ми вже не повернемо».



Він також акцентував, що раніше Росії вдавалося через своїх агентів впливу маніпулювати політичними процесами в Україні, але завдяки принциповій позиції Президента Володимира Зеленського РНБО ухвалила ряд «жорстких рішень» щодо фізичних і юридичних осіб, які лобіювали так званий «російській світ». «Ця робота ще триває, ми не зупинятимемося, і будь-хто, хто завдає шкоди національним інтересам, понесе за це відповідальність», - сказав Данілов.



Відповідаючи на запитання про повторні удари по енергосистемі України, Секретар РНБО наголосив: «Росія намагається знищити енергосистему України останні півтора-два місяці. Проте енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити українців світлом. Атаки будуть, але ми робимо все для того, щоб енергосистема витримала. Тримаючи руку на пульсі, Президент регулярно проводить наради з цього приводу».



При цьому Данілов високо оцінив майстерність українських військ ППО. «На жаль, ми не можемо забезпечити стовідсоткового відбиття ракет, але якщо на початку війни вдавалося збивати 20-30%, то нині цей показник зріс до 85-90%», – зазначив він.



Секретар РНБО також зазначив, що кількість справжніх партнерів України, які надають допомогу та переконані у нашій перемозі, постійно збільшується. «Завдяки міжнародним партнерам та ЗСУ ми обов’язково переможемо!» - резюмував Данілов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відповідальність за агресію проти України мають понести не лише керівництво Кремля, а й громадяни Російської Федерації.На цьому наголосив Секретар Ради національної безпеки і оборони Українив ефірі національного телемарафону (телеканал «Рада») у четвер, 1 грудня.«В 30-х роках минулого століття Московія зробила на нашій землі штучний Голодомор, а зараз знищує мирне населення», - сказав Данілов, додавши, що така політика є продовженням геноциду українського народу.Секретар РНБО України зазначив, що з першого дня широкомасштабного російського вторгнення українська влада ставить питання про компенсації збитків, завданих Росією, «але, на жаль, загиблих українців ми вже не повернемо».Він також акцентував, що раніше Росії вдавалося через своїх агентів впливу маніпулювати політичними процесами в Україні, але завдяки принциповій позиції Президента Володимира Зеленського РНБО ухвалила ряд «жорстких рішень» щодо фізичних і юридичних осіб, які лобіювали так званий «російській світ». «Ця робота ще триває, ми не зупинятимемося, і будь-хто, хто завдає шкоди національним інтересам, понесе за це відповідальність», - сказав Данілов.Відповідаючи на запитання про повторні удари по енергосистемі України, Секретар РНБО наголосив: «Росія намагається знищити енергосистему України останні півтора-два місяці. Проте енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити українців світлом. Атаки будуть, але ми робимо все для того, щоб енергосистема витримала. Тримаючи руку на пульсі, Президент регулярно проводить наради з цього приводу».При цьому Данілов високо оцінив майстерність українських військ ППО. «На жаль, ми не можемо забезпечити стовідсоткового відбиття ракет, але якщо на початку війни вдавалося збивати 20-30%, то нині цей показник зріс до 85-90%», – зазначив він.Секретар РНБО також зазначив, що кількість справжніх партнерів України, які надають допомогу та переконані у нашій перемозі, постійно збільшується. «Завдяки міжнародним партнерам та ЗСУ ми обов’язково переможемо!» - резюмував Данілов.

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