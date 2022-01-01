На Луганщині загинув Герой з Луцька Віталій Собчук

На Луганщині загинув Герой з Луцька Віталій Собчук
У війні з російськими окупантами загинув лучанин Віталій Собчук.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Собчук Віталій Валентинович, 28.03.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом з 26.10.2017 року у військовій частині на посаді оператора протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки.

Загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Червонопопівка Кремінського району Луганської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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