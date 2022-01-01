На Луганщині загинув Герой з Луцька Віталій Собчук

Віталій Собчук.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Собчук Віталій Валентинович, 28.03.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом з 26.10.2017 року у військовій частині на посаді оператора протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки.



Загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Червонопопівка Кремінського району Луганської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Собчук Віталій Валентинович, 28.03.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом з 26.10.2017 року у військовій частині на посаді оператора протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки.Загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Червонопопівка Кремінського району Луганської області.

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