Українців попередили про проблеми з оформленням закордонних паспортів, – ДМС





Про це повідомила голова ДМСУ Наталя Науменко під час інформаційного телемарафону, пише



"Не зважаючи на те, що є перебої з електроенергією, міграційна служба намагається максимально швидко та оперативно оформлювати документи. У нас взагалі зараз немає черги на оформлення ID-карток. Є певне напруження із закордонними паспортами, це пов'язано з певною логістикою і процесами їх друку, але також ми спостерігаємо, що і ДМС, і поліграфкомбінат "Україна" в цьому плані працюють досить таки потужно", - зазначила вона.



Оформлення закордонних паспортів



З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на початок листопада Державна міграційна служба оформила понад 2,1 млн закордонних паспортів.



Громадянам України, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній і закордонний.



В Україні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на сьогодні Державна міграційна служба України (ДМС) не фіксує черг на оформлення ID-карток в Україні, проте є деякі проблеми з оформленням закордонних паспортів.Про це повідомила голова ДМСУпід час інформаційного телемарафону, пише УНІАН "Не зважаючи на те, що є перебої з електроенергією, міграційна служба намагається максимально швидко та оперативно оформлювати документи. У нас взагалі зараз немає черги на оформлення ID-карток. Є певне напруження із закордонними паспортами, це пов'язано з певною логістикою і процесами їх друку, але також ми спостерігаємо, що і ДМС, і поліграфкомбінат "Україна" в цьому плані працюють досить таки потужно", - зазначила вона.З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на початок листопада Державна міграційна служба оформила понад 2,1 млн закордонних паспортів.Громадянам України, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній і закордонний.В Україні з 1 листопада подорожчало термінове оформлення внутрішнього і закордонного паспорта , а також низки інших документів.

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