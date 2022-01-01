25-річна лучанка ошукала в інтернеті понад 50 людей

25-річна лучанка ошукала в інтернеті понад 50 людей
Волинські поліцейські встановили зловмисницю, яка ошукала понад 50 громадян.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисниця під фіктивним ім’ям розміщувала у соцмережі інформацію про продаж товарів, які були за заниженою ціною. Охочі придбати певні речі зв’язувалися із псевдопродавчинею у месенджері, а та просила передплату за покупки, коли ж отримувала гроші – блокувала людей.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисниці, нею виявилася 25-річна мешканка Луцька. Уже відомо про близько 50 фактів шахрайств, скоєних жінкою. Сума збитків складає десятки тисяч гривень.

Лучанці оголосили підозру у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Окрім того, правоохоронці продовжують встановлювати осіб, які стали жертвами зловмисниці, триває розслідування.

"Нагадуємо, якщо ви купуєте будь-які товари в інтернеті, користуйтеся послугами післяоплати, за таких умов платити за товар ви будете, коли триматимете його вже в руках. Так ви вбережете себе від аферистів", - наголошують у поліції.


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Теги: Волинь, Луцьк, шахрайка
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