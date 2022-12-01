Українцям радять не чекати ракетних ударів: влада попередить
Сьогодні, 13:15
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов просить українців не переживати і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів: система оповіщення завчасно попередить.
Про це повідомив Данілов в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
"Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке і так складне", - сказав Данілов.
Секретар РНБО нагадав, що в Україні діє система оповіщення, яка неодноразово довела свою ефективність.
Також Данілов порадив брати інформацію про майбутні обстріли тільки з перевірених джерел, адже Росія робить багато "вкидів" в інфопростір.
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Про це повідомив Данілов в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
"Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке і так складне", - сказав Данілов.
Секретар РНБО нагадав, що в Україні діє система оповіщення, яка неодноразово довела свою ефективність.
Також Данілов порадив брати інформацію про майбутні обстріли тільки з перевірених джерел, адже Росія робить багато "вкидів" в інфопростір.
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