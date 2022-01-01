У Білорусі готують підрозділи танкової армії РФ, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 12:52
На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів першої танкової армії західного військового округу збройних сил РФ.
Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу збройних сил України Олексій Громов, пише Суспільне.
В подальшому Білорусь продовжить брати участь в російській агресії проти України, надаючи РФ свою територію і повітряний простір, а також запаси боєприпасів і матеріально-технічних засобів, сказав Громов.
Водночас, за словами Громова, на території Республіки Білорусь ознак формування РФ наступальних угруповань не виявлено.
“Визначені підрозділи Білорусі продовжують виконувати визначені завдання у прикордонних з Україною районах. З метою підтримання військ у готовності до застосування вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі до 5 грудня”, — сказав Громов.
За його словами, протягом тижня російські війська здійснили 39 обстрілів позицій українських військ та об'єктів цивільної інфраструктури у прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей. Із них — 6 населених пунктів у Чернігівській області та 13 у Сумській області.
Очікується що окупанти у подальшому зберігатимуть свою присутність у прикордонних з Україною районах, щоб не допустити перекидання українських військ у місця проведення активних бойових дій, сказав Громов. Продовжуватимуться артилерійські та ракетні обстріли прикордонних районів. Не виключено, що росіяни будуть здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Але пріоритетом Російської Федерації залишається утримання позицій в Донецькій та Луганській областях, а також сухопутного коридору до окупованого Криму, зазначив Громов.
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Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу збройних сил України Олексій Громов, пише Суспільне.
В подальшому Білорусь продовжить брати участь в російській агресії проти України, надаючи РФ свою територію і повітряний простір, а також запаси боєприпасів і матеріально-технічних засобів, сказав Громов.
Водночас, за словами Громова, на території Республіки Білорусь ознак формування РФ наступальних угруповань не виявлено.
“Визначені підрозділи Білорусі продовжують виконувати визначені завдання у прикордонних з Україною районах. З метою підтримання військ у готовності до застосування вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі до 5 грудня”, — сказав Громов.
За його словами, протягом тижня російські війська здійснили 39 обстрілів позицій українських військ та об'єктів цивільної інфраструктури у прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей. Із них — 6 населених пунктів у Чернігівській області та 13 у Сумській області.
Очікується що окупанти у подальшому зберігатимуть свою присутність у прикордонних з Україною районах, щоб не допустити перекидання українських військ у місця проведення активних бойових дій, сказав Громов. Продовжуватимуться артилерійські та ракетні обстріли прикордонних районів. Не виключено, що росіяни будуть здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Але пріоритетом Російської Федерації залишається утримання позицій в Донецькій та Луганській областях, а також сухопутного коридору до окупованого Криму, зазначив Громов.
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