У Білорусі готують підрозділи танкової армії РФ, – Генштаб ЗСУ





Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу збройних сил України Олексій Громов, пише



В подальшому Білорусь продовжить брати участь в російській агресії проти України, надаючи РФ свою територію і повітряний простір, а також запаси боєприпасів і матеріально-технічних засобів, сказав Громов.



Водночас, за словами Громова, на території Республіки Білорусь ознак формування РФ наступальних угруповань не виявлено.



“Визначені підрозділи Білорусі продовжують виконувати визначені завдання у прикордонних з Україною районах. З метою підтримання військ у готовності до застосування вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі до 5 грудня”, — сказав Громов.



За його словами, протягом тижня російські війська здійснили 39 обстрілів позицій українських військ та об'єктів цивільної інфраструктури у прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей. Із них — 6 населених пунктів у Чернігівській області та 13 у Сумській області.



Очікується що окупанти у подальшому зберігатимуть свою присутність у прикордонних з Україною районах, щоб не допустити перекидання українських військ у місця проведення активних бойових дій, сказав Громов. Продовжуватимуться артилерійські та ракетні обстріли прикордонних районів. Не виключено, що росіяни будуть здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Але пріоритетом Російської Федерації залишається утримання позицій в Донецькій та Луганській областях, а також сухопутного коридору до окупованого Криму, зазначив Громов.

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