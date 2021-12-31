Волинська митниця за листопад перерахувала до держбюджету 2 мільярди 451 мільйон гривень
Сьогодні, 12:45
У листопаді цього року платниками податків у зоні діяльності Волинської митниці було перераховано до державної скарбниці 2 мільярди 451 мільйон гривень митних платежів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Це - на 226 мільйонів гривень більше, ніж у жовтні, а також на 107 мільйонів гривень більше попереднього рекордного значення, що був зафіксований у вересні. Так що знову - рекорд.
Його досягнуто за рахунок збільшення обсягів та належного оподаткування імпорту. Попри труднощі, які виникають через тривалі знеструмлення регіонів, митні пости на Волині працюють у штатному режимі і забезпечують ритмічне, безперебійне оформлення вантажів. Виконання доведеного індикативного показника становить 107 відсотків.
Загалом за січень-листопад 2022 року Волинська митниця акумулювала 15,4 мільярда гривень, які сплатили до бюджету учасники зовнішньоекономічної діяльності.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Це - на 226 мільйонів гривень більше, ніж у жовтні, а також на 107 мільйонів гривень більше попереднього рекордного значення, що був зафіксований у вересні. Так що знову - рекорд.
Його досягнуто за рахунок збільшення обсягів та належного оподаткування імпорту. Попри труднощі, які виникають через тривалі знеструмлення регіонів, митні пости на Волині працюють у штатному режимі і забезпечують ритмічне, безперебійне оформлення вантажів. Виконання доведеного індикативного показника становить 107 відсотків.
Загалом за січень-листопад 2022 року Волинська митниця акумулювала 15,4 мільярда гривень, які сплатили до бюджету учасники зовнішньоекономічної діяльності.
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