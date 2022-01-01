З полігону в Білорусі під Барановичами втекли кілька російських солдатів, – «Гаюн»
Сьогодні, 12:10
З полігону «Обуз-Лісновський» втекли кілька солдатів російської армії.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі гаюн".
Цю інформацію підтверджують джерела @motolkohelp. З'ясувалося, що вчора, 30 листопада, місцеві жителі бачили 3-4 чоловіків, які тікали з боку полігону. За словами джерел, при собі вони мали автомат Калашнікова.
Пізніше на зв'язок вийшли товариші по службі солдатів ЗС РФ, які втекли, і підтвердили, що вчора в районі 15-ї години троє солдатів дійсно залишили полігон «Обуз-Лісновський».
За словами товаришів по службі, одного з них звуть Максим З, 1996 або 1997 року народження.
Крім того, вчора близько 17:30 одного із солдатів бачили під Барановичами за 20 км від полігону. Також повідомляють, що у самому місті з самого ранку ходить «військова комендатура» — солдати із червоно-зеленими нашивками, яких помічають на різних вулицях Барановичів.
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Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі гаюн".
Цю інформацію підтверджують джерела @motolkohelp. З'ясувалося, що вчора, 30 листопада, місцеві жителі бачили 3-4 чоловіків, які тікали з боку полігону. За словами джерел, при собі вони мали автомат Калашнікова.
Пізніше на зв'язок вийшли товариші по службі солдатів ЗС РФ, які втекли, і підтвердили, що вчора в районі 15-ї години троє солдатів дійсно залишили полігон «Обуз-Лісновський».
За словами товаришів по службі, одного з них звуть Максим З, 1996 або 1997 року народження.
Крім того, вчора близько 17:30 одного із солдатів бачили під Барановичами за 20 км від полігону. Також повідомляють, що у самому місті з самого ранку ходить «військова комендатура» — солдати із червоно-зеленими нашивками, яких помічають на різних вулицях Барановичів.
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