З полігону в Білорусі під Барановичами втекли кілька російських солдатів, – «Гаюн»





Про це



Цю інформацію підтверджують джерела @motolkohelp. З'ясувалося, що вчора, 30 листопада, місцеві жителі бачили 3-4 чоловіків, які тікали з боку полігону. За словами джерел, при собі вони мали автомат Калашнікова.



Пізніше на зв'язок вийшли товариші по службі солдатів ЗС РФ, які втекли, і підтвердили, що вчора в районі 15-ї години троє солдатів дійсно залишили полігон «Обуз-Лісновський».



За словами товаришів по службі, одного з них звуть Максим З, 1996 або 1997 року народження.



Крім того, вчора близько 17:30 одного із солдатів бачили під Барановичами за 20 км від полігону. Також повідомляють, що у самому місті з самого ранку ходить «військова комендатура» — солдати із червоно-зеленими нашивками, яких помічають на різних вулицях Барановичів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З полігону «Обуз-Лісновський» втекли кілька солдатів російської армії.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі гаюн".Цю інформацію підтверджують джерела @motolkohelp. З'ясувалося, що вчора, 30 листопада, місцеві жителі бачили 3-4 чоловіків, які тікали з боку полігону. За словами джерел, при собі вони мали автомат Калашнікова.Пізніше на зв'язок вийшли товариші по службі солдатів ЗС РФ, які втекли, і підтвердили, що вчора в районі 15-ї години троє солдатів дійсно залишили полігон «Обуз-Лісновський».За словами товаришів по службі, одного з них звуть, 1996 або 1997 року народження.Крім того, вчора близько 17:30 одного із солдатів бачили під Барановичами за 20 км від полігону. Також повідомляють, що у самому місті з самого ранку ходить «військова комендатура» — солдати із червоно-зеленими нашивками, яких помічають на різних вулицях Барановичів.

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