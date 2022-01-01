У ГУР відповіли, чи можна священників МП обміняти на військових





Як розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі



Оскільки по всій Україні відбуваються обшуки в об'єктах УПЦ МП, Юсова запитали, чи можна затриманих колаборантів долучити до обмінного фонду. Представник ГУP не став відповідати прямо, але не виключив використання будь-якої можливості для обміну.



"На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати", - зазначив Юсов.



За словами Юсова, вже 1286 українських військових вдалося обміняти з початку повномасштабної війни. Він нагадав, що останнім часом обміни відбуваються з достатньо високою інтенсивністю. За минулий тиждень протягом 4 днів відбулося 3 обміни – майже 100 українців повернулися додому з ворожого полону.



Представник ГУP запевнив, що триває підготовка до наступних обмінів військовополонених, найближчим часом будуть новини.



Водночас, ні ООН, ні "Червоний хрест" досі не мають повноцінного й регулярного доступу до місць утримання українців у Росії, аби проаналізувати умови, харчування, медичне забезпечення та інше.



"Це те, над чим потрібно працювати. Це те, на що має тиснути цілий світ", – наголосив Юсов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Священиків УПЦ МП можна було б обміняти на українських солдатів, якби така пропозиція була.Як розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "24 каналу" , росіян при обмінах найбільше цікавлять офіцери, люди зі специфічними знаннями та навичками, представники спеціальних військових професій.Оскільки по всій Україні відбуваються обшуки в об'єктах УПЦ МП, Юсова запитали, чи можна затриманих колаборантів долучити до обмінного фонду. Представник ГУP не став відповідати прямо, але не виключив використання будь-якої можливості для обміну."На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати", - зазначив Юсов.За словами Юсова, вже 1286 українських військових вдалося обміняти з початку повномасштабної війни. Він нагадав, що останнім часом обміни відбуваються з достатньо високою інтенсивністю. За минулий тиждень протягом 4 днів відбулося 3 обміни – майже 100 українців повернулися додому з ворожого полону.Представник ГУP запевнив, що триває підготовка до наступних обмінів військовополонених, найближчим часом будуть новини.Водночас, ні ООН, ні "Червоний хрест" досі не мають повноцінного й регулярного доступу до місць утримання українців у Росії, аби проаналізувати умови, харчування, медичне забезпечення та інше."Це те, над чим потрібно працювати. Це те, на що має тиснути цілий світ", – наголосив Юсов.

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