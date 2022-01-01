Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО

Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО
Служба безпеки України завершила обшуки, які проводила на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Про це повідомили в СБУ.

Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа.

Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.

Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що росію, Україну та білорусь «нельзя разделить».

Попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який «благословив» російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану «пам’ятку», де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували «бути відстороненим від усякого священства».
Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО

Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли «русскую землю» і закликали до «пробудження матушки-Руси».

Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження.
Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства.
Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО
Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО
Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО
Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО
Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО
Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, жіночий монастир, УПЦ МП, Закарпаття, обшуки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Білорусі готують підрозділи танкової армії РФ, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 12:52
Волинська митниця за листопад перерахувала до держбюджету 2 мільярди 451 мільйон гривень
Сьогодні, 12:45
Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО
Сьогодні, 12:25
З полігону в Білорусі під Барановичами втекли кілька російських солдатів, – «Гаюн»
Сьогодні, 12:10
У ГУР відповіли, чи можна священників МП обміняти на військових
Сьогодні, 11:57
Схожі новини
СБУ провела обшуки у Мураєва. ФОТО СБУ провела обшуки у Мураєва. ФОТО
30 листопад, 16:39
СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО СБУ прийшла з обшуками до Мукачівської єпархії УПЦ МП. ФОТО
30 листопад, 12:00
СБУ під час перевірки знайшла у приміщенні УПЦ МП методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів СБУ під час перевірки знайшла у приміщенні УПЦ МП методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів
25 листопад, 15:09
СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТО СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТО
22 листопад, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки підприємств на Волині припинили та розпочали діяльність цього року
Сьогодні, 13:00
 0
У Білорусі готують підрозділи танкової армії РФ, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 12:52
 0
Волинська митниця за листопад перерахувала до держбюджету 2 мільярди 451 мільйон гривень
Сьогодні, 12:45
 0
Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО
Сьогодні, 12:25
 0
З полігону в Білорусі під Барановичами втекли кілька російських солдатів, – «Гаюн»
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8