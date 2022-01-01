Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО





Про це



Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа.



Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.



Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що росію, Україну та білорусь «нельзя разделить».



Попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який «благословив» російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану «пам’ятку», де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували «бути відстороненим від усякого священства».



Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли «русскую землю» і закликали до «пробудження матушки-Руси».



Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження.

Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України завершила обшуки, які проводила на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.Про це повідомили в СБУ.Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа.Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що росію, Україну та білорусь «нельзя разделить».Попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який «благословив» російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану «пам’ятку», де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували «бути відстороненим від усякого священства».Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли «русскую землю» і закликали до «пробудження матушки-Руси».Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження.Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства.

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