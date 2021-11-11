Збив велосипедистку та втік: поліція встановила особу водія

Збив велосипедистку та втік: поліція встановила особу водія
У четвер, 24 листопада, водій на автодорозі у селі Підгайці Луцького району, скоїв наїзд на велосипедистку та зник з місця пригоди. Наразі його автомобіль Opel Vektra C, вилучили та помістили на арештмайданчик.

Про це інформує пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок ДТП 64-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Оперативники Луцького районного управління поліції встановили автомобіль та водія-правопорушника. Ним виявився 52-річний житель Луцького району.

Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, Підгайці, велосипедистка
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