У Луцьку водійка злетіла з дороги й врізалася у дерево

У Луцьку водійка злетіла з дороги й врізалася у дерево
Вранці 1 грудня на вулиці Рівненській у Луцьку, біля «Енко», трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це виданню ВСН повідомили очевидці.

Інформацію підтвердили у патрульній поліції Волині.

За даними патрульних, водійка, здійснюючи розворот, не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїжджої частини і зіткнулася з деревом.

Внаслідок аварії автомобіль зазнав пошкоджень.

Стосовно ДТП матеріали не складались. А жінка повідомила, що допомоги не потребує.

Вулично-шляхова мережа не пошкоджена.

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Теги: Луцьк, ДТП, водійка
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