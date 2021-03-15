У Луцьку водійка злетіла з дороги й врізалася у дерево
Сьогодні, 11:25
Вранці 1 грудня на вулиці Рівненській у Луцьку, біля «Енко», трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у патрульній поліції Волині.
За даними патрульних, водійка, здійснюючи розворот, не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїжджої частини і зіткнулася з деревом.
Внаслідок аварії автомобіль зазнав пошкоджень.
Стосовно ДТП матеріали не складались. А жінка повідомила, що допомоги не потребує.
Вулично-шляхова мережа не пошкоджена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у патрульній поліції Волині.
За даними патрульних, водійка, здійснюючи розворот, не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїжджої частини і зіткнулася з деревом.
Внаслідок аварії автомобіль зазнав пошкоджень.
Стосовно ДТП матеріали не складались. А жінка повідомила, що допомоги не потребує.
Вулично-шляхова мережа не пошкоджена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Збив велосипедистку та втік: поліція встановила особу водія
Сьогодні, 11:30
У Луцьку водійка злетіла з дороги й врізалася у дерево
Сьогодні, 11:25
«Волиньгаз»: стартував період подачі показників лічильника газу
Сьогодні, 11:18
Волинські медики отримали Starlink. ФОТО
Сьогодні, 11:17
У ДТП на Набережній постраждав пенсіонер
Сьогодні, 11:07
Медіа