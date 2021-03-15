У Луцьку водійка злетіла з дороги й врізалася у дерево





Про це виданню



Інформацію підтвердили у патрульній поліції Волині.



За даними патрульних, водійка, здійснюючи розворот, не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїжджої частини і зіткнулася з деревом.



Внаслідок аварії автомобіль зазнав пошкоджень.



Стосовно ДТП матеріали не складались. А жінка повідомила, що допомоги не потребує.



Вулично-шляхова мережа не пошкоджена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 1 грудня на вулиці Рівненській у Луцьку, біля «Енко», трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це виданню ВСН повідомили очевидці.Інформацію підтвердили у патрульній поліції Волині.За даними патрульних, водійка, здійснюючи розворот, не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїжджої частини і зіткнулася з деревом.Внаслідок аварії автомобіль зазнав пошкоджень.Стосовно ДТП матеріали не складались. А жінка повідомила, що допомоги не потребує.Вулично-шляхова мережа не пошкоджена.

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