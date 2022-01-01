Волинські медики отримали Starlink. ФОТО





Про це



Медичні заклади отримали станції супутникового інтернету Starlink від американської компанії SpaceX.



Тепер, за сприяння Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» екстрена медична допомога Волині забезпечена інтернет зв’язком за допомогою системи Starlink .



StarLink будуть використовуватися під час відключення або за появи проблем з основою мережею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку відключеннями електропостачання у населених пунктах Волинської області, внаслідок ворожих обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України, можливість мати звʼязок - дуже важливо.Про це йдеться у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Медичні заклади отримали станції супутникового інтернету Starlink від американської компанії SpaceX.Тепер, за сприяння Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» екстрена медична допомога Волині забезпечена інтернет зв’язком за допомогою системи Starlink .StarLink будуть використовуватися під час відключення або за появи проблем з основою мережею.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію