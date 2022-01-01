Волинські медики отримали Starlink. ФОТО

Волинські медики отримали Starlink. ФОТО
У зв’язку відключеннями електропостачання у населених пунктах Волинської області, внаслідок ворожих обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України, можливість мати звʼязок - дуже важливо.

Про це йдеться у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медичні заклади отримали станції супутникового інтернету Starlink від американської компанії SpaceX.
Волинські медики отримали Starlink. ФОТО
Волинські медики отримали Starlink. ФОТО

Тепер, за сприяння Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» екстрена медична допомога Волині забезпечена інтернет зв’язком за допомогою системи Starlink .
Волинські медики отримали Starlink. ФОТО

StarLink будуть використовуватися під час відключення або за появи проблем з основою мережею.
Волинські медики отримали Starlink. ФОТО
Волинські медики отримали Starlink. ФОТО
Волинські медики отримали Starlink. ФОТО

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Теги: Starlink, Волинь, медики
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