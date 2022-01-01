Волинські медики отримали Starlink. ФОТО
Сьогодні, 11:17
У зв’язку відключеннями електропостачання у населених пунктах Волинської області, внаслідок ворожих обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України, можливість мати звʼязок - дуже важливо.
Про це йдеться у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Медичні заклади отримали станції супутникового інтернету Starlink від американської компанії SpaceX.
Тепер, за сприяння Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» екстрена медична допомога Волині забезпечена інтернет зв’язком за допомогою системи Starlink .
StarLink будуть використовуватися під час відключення або за появи проблем з основою мережею.
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Про це йдеться у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Медичні заклади отримали станції супутникового інтернету Starlink від американської компанії SpaceX.
Тепер, за сприяння Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» екстрена медична допомога Волині забезпечена інтернет зв’язком за допомогою системи Starlink .
StarLink будуть використовуватися під час відключення або за появи проблем з основою мережею.
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