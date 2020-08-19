Сховав у футлярі для окулярів: у «Ягодині» прикордонники виявили наркотики в далекобійника

Сховав у футлярі для окулярів: у «Ягодині» прикордонники виявили наркотики в далекобійника
Спробу незаконного переміщення через українсько-польський кордон наркотичної речовини припинили прикордонники Волинського загону.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Під час огляду автомобіля «Даф», який слідував за кордон через пункт пропуску «Ягодин», службовий собака зреагував на кабіну вантажівки.

Перевіривши місце водія ретельніше оглядова група знайшла згортки та пакетик з речовиною рослинного походження. «Травичку» водій – 23-річний уродженець Київщини, намагався перевезти через кордон, приховавши її у футлярі для окулярів.
Сховав у футлярі для окулярів: у «Ягодині» прикордонники виявили наркотики в далекобійника

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.

Знахідку встановленим порядком вилучили.
Сховав у футлярі для окулярів: у «Ягодині» прикордонники виявили наркотики в далекобійника
Сховав у футлярі для окулярів: у «Ягодині» прикордонники виявили наркотики в далекобійника
Сховав у футлярі для окулярів: у «Ягодині» прикордонники виявили наркотики в далекобійника


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Теги: Ягодин, прикордонники, наркотики, далекобійник
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