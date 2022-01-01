На Волині горіли два житлові будинки

На Волині горіли два житлові будинки
В останній день осені підрозділи служби 101 Волинської області ліквідували ще 2 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Зокрема, 30 листопада ввечері виникла пожежа в житловому будинку в с. Новосілки Володимирського району. Пожежу ліквідували вогнеборці з 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимира та 5-ї ДПРЧ м.Нововолинська. Лихо трапилось через несправність пічного опалення, вогонь пошкодив майно стіни, вікна та перекриття в кімнаті.

Вночі виникла пожежа в житловому будинку в с. Угриничі Камінь-Каширської громади. Лихо ліквідували рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та місцева пожежна команда с. Седлище. Вогонь пошкодив майно, перекриття і покрівлю. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
На Волині горіли два житлові будинки
На Волині горіли два житлові будинки
На Волині горіли два житлові будинки

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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