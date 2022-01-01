Втрати Росії у війні складають понад 89 тисяч вояків

Втрати Росії у війні складають понад 89 тисяч вояків
З початку повномасштабної війни Росія втратила 89 440 своїх солдатів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 1 грудня орієнтовно склали:

особового складу - близько 89440 (+560) осіб ліквідовано,
танків - 2915 (+1) од.
бойових броньованих машин - 5877 (+5) од.,
артилерійських систем - 1904 (+2) од.,
РСЗВ - 395 (+0) од.
засобів ППО - 210 (+й) од.,
літаків - 280 (+0) од.,
вертольотів - 261 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+0),
крилатих ракет - 531 (+0),
кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4441 (+12) од.,
спеціальної техніки - 163 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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