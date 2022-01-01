Втрати Росії у війні складають понад 89 тисяч вояків





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника на 1 грудня орієнтовно склали:



особового складу - близько 89440 (+560) осіб ліквідовано,

танків - 2915 (+1) од.

бойових броньованих машин - 5877 (+5) од.,

артилерійських систем - 1904 (+2) од.,

РСЗВ - 395 (+0) од.

засобів ППО - 210 (+й) од.,

літаків - 280 (+0) од.,

вертольотів - 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+0),

крилатих ракет - 531 (+0),

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4441 (+12) од.,

спеціальної техніки - 163 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабної війни Росія втратила 89 440 своїх солдатів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 1 грудня орієнтовно склали:особового складу - близько 89440 (+560) осіб ліквідовано,танків - 2915 (+1) од.бойових броньованих машин - 5877 (+5) од.,артилерійських систем - 1904 (+2) од.,РСЗВ - 395 (+0) од.засобів ППО - 210 (+й) од.,літаків - 280 (+0) од.,вертольотів - 261 (+0) од.,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+0),крилатих ракет - 531 (+0),кораблів/катерів - 16 (+0) од.,автомобільної техніки та автоцистерн - 4441 (+12) од.,спеціальної техніки - 163 (+0).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію