На Волині під час пожежі загинули двоє людей

30 листопада у пожежі на Волині загинули двоє людей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 22:12 надійшло повідомлення про пожежу в с. Будище Ковельського району, де загорівся дерев’яний житловий будинок. Для ліквідації пожежі прибули вогнеборців 4- та 19 ДПРЧ м.Ковеля, провели бойове розгортання та в складі двох ланок газодимозахисної служби зайшли в задимлений будинок на пошуки господаря. Непритомного чоловіка виявили в коридорі, допомогти йому було вже неможливо. На гасіння пожежі подали на гасіння вогню два водяних стволи.Ймовірно, причиною пожежі стало необережність під час куріння загиблого пенсіонера, 1958 року народження.Ще один випадок пожежі зафіксовано за інформацією від поліції. Орієнтовно о 01:00 трапилась пожежа в господарській будівлі в с.Козлиничі Ковельського району. Вогнем знищено майно і стіни. На місці пожежі виявлено тіло господаря, 1962 року народження, пожежно-рятувальні підрозділи не викликались. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі, причина смерті людини встановлюється.