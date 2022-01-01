У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це пише



Аварія сталася близько 8 ранку 1 грудня.



Зі слів очевидців, автомобіль ВАЗ, який рухався по Гордіюк зіткнувся з Renault, який повертав на Кравчука.



Автомобілі зазнали механічних пошоджень.



За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на перехресті вулиць Гордіюк і Кравчука зіткнулися легковики.Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини Аварія сталася близько 8 ранку 1 грудня.Зі слів очевидців, автомобіль ВАЗ, який рухався по Гордіюк зіткнувся з Renault, який повертав на Кравчука.Автомобілі зазнали механічних пошоджень.За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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