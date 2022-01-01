У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Гордіюк і Кравчука зіткнулися легковики.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Аварія сталася близько 8 ранку 1 грудня.

Зі слів очевидців, автомобіль ВАЗ, який рухався по Гордіюк зіткнувся з Renault, який повертав на Кравчука.

Автомобілі зазнали механічних пошоджень.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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