Росія готує новий масований удар по Україні, на це вказують супутникові знімки, – Spiegel





Про це пише



Знімки від 28 листопада показують, що на аеродромі спостерігається активність. Там нібито два десятки дальніх бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 готують до чергової атаки.



"Активність на базі надзвичайно висока", — підтвердив Spiegel незалежний військовий аналітик Арда Мевлютоглу. Там також видно цистерни з пальним біля бомбардувальників, великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали. Аналітик заявляє:



"Також цікаво, що багато великих вантажних літаків припарковано на асфальті, що вказує на недавню велику партію на базу, можливо, крилаті ракети... Надзвичайно висока кількість бомбардувальників на асфальті свідчить про збільшення операцій, якщо не про неминучу широкомасштабну атаку".



Конрад Музика, військовий експерт Rochan Consulting, також бачить ознаки того, що на базі - підвищена активність:



"На землі багато рухів, багато літаків обслуговуються і, очевидно, готуються до нових місій. Ви також бачите візки, які можуть використовуватися для транспортування крилатих ракет Х-55 або Х-101".



Зазначається, що Росія неодноразово використовувала крилаті ракети цього типу під час авіаударів по Україні.



На думку аналітиків, "Енгельс-2" - одна з найважливіших баз російських ВПС, оскільки тут розташовані два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування. У лютому Росія розгорнула там додаткові бомбардувальники, готуючись до великої війни, і відтоді використовує базу для масштабних авіаударів по Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступний масований удар Росії по Україні за участю бомбардувальників, очевидно, неминучий. Експерти попереджають про нову потужну повітряну атаку РФ, аналізуючи супутникові знімки аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs.Про це пише УНІАН з посиланням на Spiegel.Знімки від 28 листопада показують, що на аеродромі спостерігається активність. Там нібито два десятки дальніх бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 готують до чергової атаки."Активність на базі надзвичайно висока", — підтвердив Spiegel незалежний військовий аналітик. Там також видно цистерни з пальним біля бомбардувальників, великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали. Аналітик заявляє:"Також цікаво, що багато великих вантажних літаків припарковано на асфальті, що вказує на недавню велику партію на базу, можливо, крилаті ракети... Надзвичайно висока кількість бомбардувальників на асфальті свідчить про збільшення операцій, якщо не про неминучу широкомасштабну атаку"., військовий експерт Rochan Consulting, також бачить ознаки того, що на базі - підвищена активність:"На землі багато рухів, багато літаків обслуговуються і, очевидно, готуються до нових місій. Ви також бачите візки, які можуть використовуватися для транспортування крилатих ракет Х-55 або Х-101".Зазначається, що Росія неодноразово використовувала крилаті ракети цього типу під час авіаударів по Україні.На думку аналітиків, "Енгельс-2" - одна з найважливіших баз російських ВПС, оскільки тут розташовані два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування. У лютому Росія розгорнула там додаткові бомбардувальники, готуючись до великої війни, і відтоді використовує базу для масштабних авіаударів по Україні.

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