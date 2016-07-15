У ДТП на Набережній постраждав пенсіонер

У ДТП на Набережній постраждав пенсіонер
30 листопада на вулиці Набережній сталася ДТП, внаслідок якої госпіталізували пенсіонера.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

38-річний лучанин, керуючи автомобілем Citroen Xantia, скоїв наїзд на пішохода, 66-річного жителя обласного центру.

Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні.
У ДТП на Набережній постраждав пенсіонер

Транспортний засіб поліцейські вилучили. Водій тверезий.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.

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Теги: Набережна, Луцьк, ДТП
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