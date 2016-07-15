У ДТП на Набережній постраждав пенсіонер





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



38-річний лучанин, керуючи автомобілем Citroen Xantia, скоїв наїзд на пішохода, 66-річного жителя обласного центру.



Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні.



Транспортний засіб поліцейські вилучили. Водій тверезий.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 листопада на вулиці Набережній сталася ДТП , внаслідок якої госпіталізували пенсіонера.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.38-річний лучанин, керуючи автомобілем Citroen Xantia, скоїв наїзд на пішохода, 66-річного жителя обласного центру.Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні.Транспортний засіб поліцейські вилучили. Водій тверезий.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію