Збив пішохода: деталі ДТП на Набережній
Сьогодні, 18:46
Сьогодні, 30 листопада, близько 17 години у Луцьку на вулиці Набережній сталася ДТП.
Про це повідомили у секторі комунікації ГУ НП у Волинській області.
38-річний водій автомобіля «Сітроен» здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину.
Наразі особу пішохода встановлюють, він у лікарні.
На місці працює слідчо-оперативна група Луцького РУП. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.
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Про це повідомили у секторі комунікації ГУ НП у Волинській області.
38-річний водій автомобіля «Сітроен» здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину.
Наразі особу пішохода встановлюють, він у лікарні.
На місці працює слідчо-оперативна група Луцького РУП. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.
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