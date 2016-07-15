Збив пішохода: деталі ДТП на Набережній

Збив пішохода: деталі ДТП на Набережній
Сьогодні, 30 листопада, близько 17 години у Луцьку на вулиці Набережній сталася ДТП.

Про це повідомили у секторі комунікації ГУ НП у Волинській області.

38-річний водій автомобіля «Сітроен» здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину.

Наразі особу пішохода встановлюють, він у лікарні.

На місці працює слідчо-оперативна група Луцького РУП. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.

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Теги: Набережна, Луцьк, ДТП
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