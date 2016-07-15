Збив пішохода: деталі ДТП на Набережній





Про це повідомили у секторі комунікації ГУ НП у Волинській області.



38-річний водій автомобіля «Сітроен» здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину.



Наразі особу пішохода встановлюють, він у лікарні.



На місці працює слідчо-оперативна група Луцького РУП. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 листопада, близько 17 години у Луцьку на вулиці Набережній сталася ДТП. Про це повідомили у секторі комунікації ГУ НП у Волинській області.38-річний водій автомобіля «Сітроен» здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину.Наразі особу пішохода встановлюють, він у лікарні.На місці працює слідчо-оперативна група Луцького РУП. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.

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